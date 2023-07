Mercoledì 5 Luglio 2023, 08:26

Voleva che la squadra fosse “più giovane”, che potesse offrire maggiori spunti e ispirazioni. Il Ceo di OceanGate, Stockton Rush, lo aveva rivelato in una vecchia intervista. E ora, dopo la tragedia del sommergibile dove lui stesso ha perso la vita, stanno emergendo dichiarazioni e particolari sull'intera gestione dell'operazione Titan. Per Rush non serviva assumere piloti o tecnici di sottomarini esperti, ma mantenere la squadra più giovane. Il colloquio dell'amministratore delegato della OceanGate è avvenuto con i dirigenti di Teledyne Marine, produttore di attrezzature marine.

« Volevo che la squadra fosse giovane »

Sebbene l'intervista non riportasse una data precisa, la registrazione della riunione video è stata pubblicata da Teledyne nell'agosto 2020. È stata, poi, cancellata ma il sito Insider ha esaminato una versione archiviata. Nel video, il dirigente Matt Burdyny dice a Rush di aver accompagnato OceanGate in un'immersione sottomarina a Puget Sound, Washington, e specifica di aver visto che molti dipendenti erano neolaureati, anche se sembravano comunque professionisti. E Rush ha confermato: «Sì, quando ho avviato l'attività, una delle cose che scoprirai è che ci sono altri operatori che di solito hanno personale composto da ex sommergibilisti militari, mentre da noi troverai un intero gruppo di 50 ragazzi. Volevo che la nostra squadra fosse più giovane, che ispirasse. Non ho intenzione di convincere un sedicenne a imparare la tecnologia marina - ha specificato il Ceo -, ma un venticinquenne subpilota, operatore di piattaforma o uno dei nostri tecnici può essere d'ispirazione».

Le aspirazioni

Rush ha ribadito che OceanGate aspirava ad assumere «individui intelligenti, motivati ​​e giovani», perché la società «stava facendo cose completamente nuove» e che una squadra con background diversi avrebbe reso le spedizioni sul Titanic più piacevoli per i clienti. «Trascorrerai otto giorni su una barca, certamente è meglio se le persone a bordo hanno esperienze diverse e non siano stati tutti su un sottomarino nucleare statunitense o abbiano lavorato per Atlantis Submarines».

Il team

Nell'intervista, Rush specifica che la sua squadra includeva un atleta di lancio del martello dell'università e qualcuno che «fa surf in Islanda in inverno». Chiunque lavorasse per OceanGate, ha detto, deve essere un «individuo gentile, divertente, ma di fiducia».

Gli standard di sicurezza a bordo, poi, le operazioni e le liste di controllo, per l'amministratore delegato, dovevano essere più in linea con l'industria aerospaziale che con le industrie legate all'oceano. «Possiamo addestrare le persone a farlo. Possiamo addestrare qualcuno a pilotare il sottomarino usando un controller di gioco, in modo che chiunque possa riuscire a guidare il sottomarino», ha confermato. Lui era laureato in ingegneria aerospaziale alla Princeton University ed era un pilota commerciale certificato.

Il Titan era dotato di un sistema sonar 2D fornito da Teledyne. La gestione da parte di Rush degli standard di sicurezza di OceanGate è ancora oggetto di indagine e di perizie degli esperti, visto che avrebbe ripetutamente ignorato le segnalazioni ricevute.

Il 23 giugno, le autorità hanno trovato detriti del Titan sul fondo dell'oceano. L'ipotesi più accreditata è che il sottomarino sia imploso, uccidendo all'istante le cinque persone che stavano navigando verso il relitto del Titanic a circa 13.000 piedi sott'acqua.

L'intervista

Se Rush e Teledyne hanno registrato l'intervista nel 2020, probabilmente è stata girata negli anni in cui OceanGate stava preparando il Titan per i tour commerciali del Titanic. Spedizioni avviate nel 2021. Una foto della squadra pubblicata sull'account Instagram della società, nel dicembre 2019, mostrava 27 persone - tra cui Rush e sua moglie, Wendy - di varie età vestite con abiti aziendali.

L'account Instagram ha spesso promosso giovani nel suo team, tra le quali «una delle donne pilota più giovani del settore». OceanGate ha anche assunto ingegneri agli inizi della carriera che sono stati pagati 15 dollari l'ora, ha detto al New Yorker un dirigente dell'azienda che ha scelto l'anonimato. Un laureato della Washington State University ha affermato che l'azienda ha anche assunto studenti stagisti per progettare i sistemi elettrici per il Titan. Affermazioni che non hanno ricevuto risposta da Teledyne e OceanGate.