Afghanistan, due soldati americani uccisi da una bomba: altri due feriti

#BREAKING This story @Newsweek reported hours ago has turned grim. Two U.S. service members are dead, two others are wounded after their vehicle struck an IED in Kandahar, #Afghanistan. #RIP https://t.co/pY72hHMSxn — James LaPorta (@JimLaPorta) January 11, 2020

Due soldati americani sono morti e altri due sono stati feriti dopo l'esplosione di un ordigno improvvisato fatto saltare sabato nel sud dell' Afghanistan . A dare la notizia è, che riporta il tweet del corrispondente James La Porta. Sono i primi militari statunitensi a morire nella guerra più lunga degli Stati Uniti dall'inizio del nuovo decennio e durante le tensioni tra Washington e Teheran che rimangono alte, come spiega il sito americano d'informazione.I talebani hanno affermato che la contesa tra glie l'Iran non ostacolerà i negoziati di pace con funzionari americani volti a porre fine alla guerra. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, il Pentagono si è riservato di far trapelare qualsiasi altra informazione fino a quando le famiglie non saranno informate. Ma i funzionari militari americani hanno riferito a Newsweek che i soldati statunitensi sono passati sopra un ordigno esplosivo improvvisato nelzona nota come area di difesa di terra dell'Aerodromo di Kandahar in Afghanistan.La nota afferma che i membri del servizio stavano conducendo operazioni nell'ambito della missione di supporto della Nato. Un portavoce talebano su Twitter, scrive Newsweek, ha detto che tutti gli occupanti americani nel veicolo sono stati uccisi, ma il gruppo militante spesso esagera o annuncia vittime nemiche nelle loro affermazioni sul campo di battaglia.