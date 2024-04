Papa Francesco: «Basta trattare le donne come scarti, i governi cancellino le leggi discriminatorie»

«In molte parti del mondo, le donne sono trattate come il primo materiale di scarto». Papa Francesco ha diffuso oggi pomeriggio il testo con l’intenzione di preghiera per il mese di aprile attraverso la Rete Mondiale di Preghiera sul tema «Per il ruolo delle donne: Preghiamo perché vengano riconosciute in ogni cultura la loro dignità e la loro ricchezza, e cessino le discriminazioni di cui esse sono vittime in varie parti del mondo».

Nel messaggio non vengono mai elencati i Paesi in cui le donne lottano anche solo per non portare il velo, come per esempio in Iran, oppure anche per non essere costrette a sposarsi ancora bambine secondo l'orribile pratica dei matrimoni combinati dai familiari.

In Gambia cambia di nuovo la legge, torna a essere permessa la mutilazione sessuale delle bambine «per la loro purezza»

«Ci sono Paesi in cui alle donne è vietato l'accesso agli aiuti per avviare un’attività o andare a scuola.

Inoltre, in questi luoghi sono soggette a leggi che le obbligano a vestirsi in un certo modo. E in molti Paesi, ancora oggi, vengono praticate le mutilazioni genitali. Non priviamo le donne della loro voce. Non priviamo tutte queste donne vittime di abusi della loro voce. Sono sfruttate, sono emarginate» legge il Papa nel video.

Afghanistan, scuole vietate alle bambine oltre i 10 anni. L'Onu: «Apartheid di genere»

Francesco chiede inoltre di dare concretezza alle parole sulla pari dignità. «A parole siamo tutti d’accordo ma nella pratica questo non accade. È necessario che i governi si impegnino a eliminare le leggi discriminatorie, in ogni parte del mondo, e a lavorare perché i diritti umani delle donne vengano garantiti. Rispettiamo le donne. Rispettiamole nella loro dignità, nei loro diritti fondamentali. Se non lo facciamo, la nostra società non andrà avanti».



La Corte di Giustizia Ue: si conceda asilo alle donne straniere a rischio violenza sessuale o familiare