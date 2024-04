In Afghanistan rafforzate le misure di sicurezza per l'Eid al-Fitr

Misure di sicurezza rafforzate, controlli ai posti di blocco a Kandahar, in Afghanistan, in vista dell'Eid al-Fitr, che segna la fine del mese sacro di digiuno musulmano del Ramadan, per il timore di attentati. L'Eid al Fitr è la seconda ricorrenza più importante dei musulmani e celebra la fine del Ramadan; è una celebrazione che dura per tre giorni, con festeggiamenti che comprendono preghiere, banchetti con famiglia e amici, e in cui si indossano abiti nuovi. Si era anche parlato di una possibile tregua in Medio Oriente per l'occasione ma al momento i colloqui sono in stallo.