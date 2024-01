Harry cancellato dall'albo dell'esercito, la "punizione" per essersi vantato delle uccisioni in Afghanistan nel suo libro "Spare"

Non è servito a nulla lo sforzo del principe Harry che, dopo la pubblicazione del suo ormai vendutissimo e scottante memoir “Spare - Il Minore”, aveva provato a difendersi raccontando in un'intervista come non volesse di certo vantarsi dei 25 talebani uccisi in battaglia in Afghanistan. Per quella confessione Buckingham Palace si era ritrovata persino al centro di una disputa diplomatica con l'Iran. E adesso la “punizione” per il duca ribelle di casa Windsor è arrivata ed è severa: «È stato escluso dal prestigioso albo dell'esercito» scrive The Sun, il tabloid del Regno Unito.