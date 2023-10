Siria: «Raid di Israele su aeroporti di Damasco e Aleppo». Colpiti depositi di armi iraniane. L'Iran esorta l'Islam a unirsi per la Palestina

Alta tensione in Medio Oriente. Non solo Israele e Hamas (con Hezbollah, Iran e Qatar sullo sfondo), nelle ultime ore il conflitto sembra esserci allargato anche alla Siria. I media locali, infatti, riferiscono di un presunto raid aereo israeliano vicino all'aeroporto internazionale di Damasco. La radio governativa Sham Fm afferma che la difesa aerea siriana è impegnata contro l'attacco. Lo riporta Times of Israel.

Oltre all'aeroporto di Damasco, i caccia dello Stato ebraico avrebbero colpito anche l'aeroporto internazionale di Aleppo.

«Colpiti depositi di armi iraniane custuoditi dagli Hezbollah»

I raid aerei attribuiti a Israele contro gli aeroporti siriani di Aleppo e Damasco avrebbero preso di mira depositi di armi iraniane custoditi dagli Hezbollah libanesi filo-iraniani presenti in Siria, secondo quanto riferiscono media panarabi che citano fonti della sicurezza siriane.

Iran e Siria chiedono unità islamica a sostegno della Palestina

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo omologo siriano Bashar al-Assad hanno esortato i paesi islamici a mantenere una posizione unica a sostegno dei palestinesi. Lo ha riferito l'agenzia NourNews. «I paesi islamici e arabi, così come tutti i popoli liberi del mondo, devono raggiungere un'unica posizione per fermare i crimini del regime sionista contro il popolo palestinese oppresso», ha detto in una telefonata Raisi ad al-Assad.