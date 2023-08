Canada, su ogni sigaretta saranno stampate le avvertenze sulla salute. È la prima nazione al mondo

In Canada una svolta legata alle sigarette. Sarà la prima nazione a iniziare a stampare le avvertenze sulla salute direttamente sulle singole sigarette nel tentativo di dissuadere i giovani dall'iniziare a fumare e incoraggiare gli altri a smettere. Lo scrive la Bbc, precisando che gli avvertimenti saranno in inglese e in francese e includeranno frasi come «le sigarette causano il cancro» e «veleno ad ogni boccata».

Le nuove norme entrano in vigore oggi, ma sarà a partire dal prossimo anno che i canadesi inizieranno a vedere le nuove etichette di avvertenza. Entro luglio 2024 i produttori dovranno garantire che siano presenti su tutte le sigarette king size vendute, ed entro aprile 2025 su tutte le sigarette normali e i piccoli sigari.

Con questa mossa il Canada intende ridurre il consumo di tabacco a meno del 5% entro il 2035.