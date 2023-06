Le spiagge italiane dove è vietato fumare (c'è anche Riccione): rischio multa fino a 300€

Mercoledì 14 Giugno 2023, 09:58

In estate, è importante tenere a mente che anche sulla spiaggia libera esistono delle regole, al fine di evitare spiacevoli sorprese come multe salate. Una delle domande più frequenti è se sia consentito fumare in spiaggia. La risposta non è così semplice, poiché manca una legge nazionale specifica. Nella maggior parte dei litorali italiani, non esiste un divieto assoluto di fumare in spiaggia. I singoli comuni, però, possono emanare ordinanze che vietano il fumo in determinate zone del litorale, come ad esempio sulla battigia. Tra le località balneari più note che hanno adottato questa restrizione troviamo Riccione, dove quest'anno è stato vietato fumare in spiaggia fino al 29 settembre. Prima di accendere una sigaretta in spiaggia è quindi importante informarsi sulle disposizioni locali. Photo Credits: Shutterstock Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Lasci l'ombrellone e la sdraio sulla spiaggia libera? A quanto ammonta la multa se lo fai