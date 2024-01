Si filma mentre viene licenziata (ingiustamente) dal lavoro, poi pubblica il video su TikTok: «Non ho rimpianti»

«POV: stai per essere licenziata». Inizia così il video di Brittany Pietsch, 27enne statunitense che poco prima di perdere il posto di lavoro ha deciso di registrare la chiamata per poi condividerla su TikTok. Diventato virale in poche ore, il filmato ha raggiunto anche il CEO dell'azienda in cui lavorava, che non ha potuto ignorare la situazione e ha commentato l'episodio su Twitter.

La storia

Ha deciso di filmare il momento del suo licenziamento Brittany Pietsch, 27enne statunitense diventata famosa su TikTik la scorsa settimana.

Dopo essere venuta a conoscenza di un'ondata di licenziamenti nella sua azienda - Cloudflare, gigante informatico statunitense -, Brittany ha infatti deciso di registrarsi, prima di ricevere la fatidica chiamata. «Tutto il giorno i miei colleghi hanno iniziato a ricevere incontri di dieci minuti da un direttore esterno alla nostra organizzazione. Una mia collega ha ricevuto l'invito trenta minuti prima di me. Dopo il suo incontro, mi ha chiamato in lacrime e ha detto che l'avevano licenziata senza darle spiegazioni», ha detto la ragazza in un'intervista a "Newsflare".

Per questo motivo, la ragazza ha deciso di registrare la chiamata arrivata anche a lei, per dimostrare l'ingiustizia del suo licenziamento e il modo in cui è arrivato. Come sottolineato da lei stessa, la notizia della fine del suo contratto lavorativo non le sarebbe infatti arrivata dal suo capo, ma da due persone mai viste prima. Il video, diventato subito virale, ha raggiunto più di 1,7 milioni di visualizzazioni, attirando anche l'attenzione del CEO dell'azienda, Matthew Prince, che ha commentato su Twitter la vicenda, dicendosi dispiaciuto.

We fired ~40 sales people out of over 1,500 in our go to market org. That’s a normal quarter. When we’re doing performance management right, we can often tell within 3 months or less of a sales hire, even during the holidays, whether they’re going to be successful or not. Sadly,… — Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) January 12, 2024

Moltissimi i commenti di sostegno per la ragazza. «Portateli in tribunale, non possono licenziarvi senza motivo», ha scritto un utente sotto al video. Un altro ha commentato: «Sono un professionista delle risorse umane. Lasciatemi solo dire che è compito delle risorse umane avere tutti i dettagli per spiegare perché ciò è accaduto se è veramente legato alle prestazioni». «Non so come facciano a convivere con questo peso gli addetti alle risorse umane», ha detto un altro ancora. Visto l'affetto ricevuto, la 27enne ha detto di non essersi pentita della decisione di filmarsi, nonostante tutto il clamore: «Ho ricevuto così tanti messaggi di persone che mi dicevano: "Vorrei aver difeso me stessa come hai fatto tu"», ha detto Pietsch sempre a "Newsflare". «Non mi sono pentita del mio gesto».