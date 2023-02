Scozia, si dimette a sorpresa la premier Nicola Sturgeon: ​«Ne ho avuto abbastanza»

Dimissioni a sorpresa oggi per la first minister del governo locale della Scozia e leader del partito indipendentista dell'Snp, Nicola Sturgeon, Ad anticiparle, prima di una conferenza stampa in programma a Edimburgo, sono i media britannici.

La Bbc precisa di aver appresso che Sturgeon ha deciso di rinunciare all'incarico di premier perché «ne ha avuto abbastanza», ma che probabilmente resterà in carica fino a quando non verrà nominato un successore. La leader del Partito Nazionale Scozzese è attesa tra mezz'ora alla Bute House per un incontro con la stampa.