Viaggio in Groenlandia lungo “l’autostrada degli iceberg”

Un viaggio verso mete remote, solcando acque tranquille del colore del cielo alla scoperta del potere ipnotico della natura selvaggia. L’itinerario estivo di Msc Crociere, si arricchisce di un percorso affascinante quanto particolare, lontano dal grande turismo e con lo sfondo di imponenti ghiacciai, montagne, cascate, iceberg e fiordi. Il cuore del tour è Prins Christian Sund, una passerella lunga 100 chilometri che separa la Groenlandia da un gruppo di isolette a sud in cui si trova Capo Farvel e mette in comunicazione Oceano Atlantico ad est e Mare del Labrador ad ovest.

Tra villaggi e piccole isole della Terra Verde

Lo stretto di Groenlandia (che letteralmente significa Terra Verde) di Prins Christian Sund è noto anche con il nome di autostrada degli iceberg. In 6/8 ore si potrà percorrere a bordo di Msc Poesia, il prossimo luglio, seguendo un lungo giro che comprende anche Islanda e Regno Unito.

Nel luogo dove nasce l’inverno

Nella stagione fredda, da queste parti, lo spettacolo è garantito mentre si attraversa un'area fatta di colori intensi e temperature gelide. Sulla rive, si scorge il caratteristico villaggio Kujalleq che vanta la presenza di meno di 150 abitanti, tutti dotati di motoslitta o slitta trainata da cani. Lo spettacolare fiordo è perfetto anche per osservare la fauna selvatica, ma si apre solo nella bella stagione quando gli enormi blocchi di ghiaccio si sciolgono e, come in un enorme palcoscenico, si mostrano paesaggi sorprendenti. Montagne innevate circondano allora il panorama, alcune alte oltre 1000 metri, insieme ad alte scogliere di granito. La vera sorpresa, poi, sono le cime che salgono improvvisamente anche dall’acqua a punte aguzze, seguendo lungo il percorso, una specie di palizzata sottomarina.

Tra iceberg e foche

Quando la colonnina di mercurio si alza, enormi ammassi di acqua gelata si sciolgono e inizia il processo di distacco. Ci si trova, dunque, di fronte, a tanti iceberg che si spostano come barche alla deriva. L’area è popolata da foche blueberry e foche barbute, ma anche da renne, volpi e orsi polari, buoi muschiati e diverse specie di uccelli e balene, tra belenottere comuni e balenottere azzurre. I più fortunati possono assistere ai loro show tra le acque.

I dettagli di un tour estivo epico

Quello di Msc Crociere è un itinerario che prevede la partenza di Msc Poesia, il prossimo 10 luglio da da Warnemunde, in Germania, alle porte di Berlino. In 22 giorni saranno previsti momenti di sosta e di navigazione tra Regno Unito, Islanda e Isole Orcadi, in Scozia. Una volta giunti in Groenlandia tappa a Nuuk, la capitale più a Nord del mondo raggiungibile solo via mare o via aereo, il grazioso villaggio colorato di Ilulissat, il cui nome significa gli iceberg e Qaqorto, la più grande città del sud della Groenlandia, con oltre 3.000 abitanti. Il suo nome significa la bianca, anche se d'estate qui sbocciano innumerevoli fiori selvatici di ogni colore. Ecco il giro completo:

Partenza da Warnemunde (Berlino, Germania),Tappe a Akureyri Isafjordur, (Islanda), passaggio per lo stretto di Prins Christian Sund, Nuuk, Ilulissat, Qaqortoq (Groenlandia; Reykjavik(Islanda); Kirkwall (Isole Orcadi) Copenhagen (Danimarca) Warnemunde (Berlino, Germania)