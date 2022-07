Russia abbatte un suo elicottero per sbaglio, la settimana scorsa aveva fatto fuori un proprio caccia

Se fosse una partita di calcio sarebbe un autogol. L'esercito di Putin ha abbattuto un loro elicottero in Ucraina, dopo che questo aveva erroneamente iniziato a sparare contro le proprie truppe. L'elicottero Ka-52 "Alligator", il cui costo è stimato in 12 milioni di sterline, è stato abbattuto a Kherson, ha rivelato lo Stato Maggiore ucraino. Non è la prima volta che succede. Proprio la settimana scorsa, la Russia ha abbattuto in Ucraina il proprio caccia Su-34M, costato 35 milioni di sterline.

I soldati stavano cercando di colpire i lanciarazzi HIMARS, forniti dagli Stati Uniti, che hanno dato molto filo da torcere da quando sono stati consegnati alle forze di difesa. Invece hanno colpito il bombardiere che è caduto dai cieli di Alchevsk, a Luhansk.

росіяни збили власний вертоліт Ка-52 в небі Херсонщиниhttps://t.co/AtI6eSpVIR pic.twitter.com/omI7DBLdjb — Ukrinform (@UKRINFORM) July 27, 2022

Il comando operativo "South" lo ha riferito su Facebook , riporta Ukrinform.

«A mezzogiorno, un trio di Ka-52 nella regione di Olgyno (regione di Kherson - ndr), intenzionati ad attaccare le nostre unità, ha inflitto danni alle loro. Per questo motivo, sulla via del ritorno, è stato attaccato dalla difesa antiaerea», si legge nel messaggio. «Pertanto, si nota in OK "Pivden", il nemico si è privato di un attacco Ka-52 con un altro gesto di buona volontà. Non erano consentite perdite nei ranghi dell'esercito ucraino», scrivono ironici gli ucraini.