Guerra in Ucraina, la diretta. Nuovo attacco di missili russi su Odessa, bombe su Kharkiv e Mykolaiv

La guerra in Ucraina non si ferma. Le forze russe hanno colpito ancora una volta la città portuale di Odessa, nel sud del Paese, nelle prime ore di questa mattina: lo riferisce l capo dell'amministrazione militare della regione, Serhiy Bratchuk, secondo quanto riportato dal Guardian. L'attacco missilistico sarebbe avvenuto per mezzo di «velivoli strategici», ha affermato. Sabato scorso, appena 12 ore la firma dell'intesa con Kiev sulle esportazioni del grano dai porti meridionali dell'Ucraina, la Russia aveva bombardato Odessa con missili da crociera.

Bombe russe su Kharkiv e Mykolaiv. Il sindaco della prima città, Igor Terekhov, ha scritto su telegram che la scorsa notte che le forze di Mosca hanno bombardato un'area residenziale vicina al centro di Kharkiv e, «come da tradizione, hanno colpito un edificio non collegato a infrastrutture militari». Sempre su Telegram, il capo del consiglio cittadino di Mykolaiv, Olexander Senkevich, ha scritto: «Potenti esplosioni, tutti restino nei rifugi».