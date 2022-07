Guerra, la diretta: bombardamenti ucraini sul ponte Kherson. Il consigliere di Zelensky: «Russi lascino città, potrebbe non esserci terzo avviso»

Siamo al giorno 154 del conflitto Russia-Ucraina. Continua incessantemente la guerra tra attacchi e rivendicazioni.

Nuovo attacco delle forze di Kiev in zona sud occupata dai russi. Nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, occupata dai russi, sono stati segnalati nuovi attacchi delle forze ucraine allo strategico ponte Antonivskiy, che attraversa il fiume Dnieper. Lo riferisce il Guardian online specificando che le notizie non possono essere confermate in modo indipendente. «Esplosioni nell'area del ponte Antonivskiy», hanno annunciato le forze armate ucraine in un aggiornamento su Telegram poco prima della mezzanotte, insieme a un video che mostrerebbe una raffica di colpi. «Secondo quanto riferito, abbiamo un altro pesante attacco ucraino sul ponte Antonivskiy, la principale linea di rifornimento russa nella Kherson occupata», si legge in tweet di Illia Ponomarenko, giornalista del Kviv Independent.

«Si può chiamare il ponte di Antonivs'ky un mezzo di difesa aerea che intercetta tutti i missili ucraini, ma non si può sfuggire alla realtà: gli occupanti dovrebbero imparare a nuotare attraverso il fiume Dnipro. Oppure dovrebbero lasciare Kherson finché è ancora possibile. Potrebbe non esserci un terzo avvertimento». Così Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Voldymyr Zelensky, rivendica su twitter l'attacco al ponte principale di Kherson e avvisa i russi ad abbandonare la città occupata sulla quale gli ucraini hanno lanciato una controffensiva.

You can call the Antonivsʹkyy bridge a mean of ru-air defense that intercepts all ua-missiles, but you cannot escape the reality – occupiers should learn how to swim across the Dnipro River. Or should leave Kherson while it is still possible. There may not be a third warning.

