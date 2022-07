Russia, addio alla Stazione Spaziale Internazionale: «Ne costruiremo una tutta nostra»

La Russia ha ufficialmente annunciato l'intenzione di abbandonare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) "dopo il 2024". Mosca ha fatto sapere che dietro l'abbandono dell'ISS, c'è in realtà un progetto nazionale volto a costruire la proria stazione spaziale. Questo almeno secondo quanto affermato oggi da Yury Borisov, capo di Roscosmos, l'Agenzia spaziale russa: «Avvieremo un progetto per costruire una stazione orbitale russa».

Breaking news: Russia on Tuesday announced it will withdraw from the International Space Station (ISS) project after 2024, signaling an end of an era in one of the last remaining areas of cooperation between Russia and the United States. https://t.co/NQQ8Tz4H4P pic.twitter.com/qQAAy91SNB

— The Washington Post (@washingtonpost) July 26, 2022