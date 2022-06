Venerdì 3 Giugno 2022, 09:36

Un’orchestra italiana suonerà al Giubileo di Platino della Regina d’Inghilterra, Elisabetta II, e finirà su tutti canali radio britannici per essere poi addirittura ospitata dalla Bbc . Sarà una band tutta laziale, nata dall’idea di un giovane ingegnere della Sabina. I primi passi li ha mossi a Monterotondo, ora ha conquistato il palcoscenico internazionale. Si tratta della Smile Orchestra di Monterotondo ideata e messa su dall’ingegnere e direttore d’orchestra Catalin Montanaro, un ventitreenne che ha concretizzato un suo sogno che forse mai avrebbe immaginato di suonare con la sua band per la Sovrana d’Inghilterra.

Il concerto della band di Monterotondo rientra negli eventi ufficiali dei festeggiamenti del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Un evento di grande risonanza internazionale e la Smile Orchestra è l’unica formazione musicale italiana che si esibirà per questa manifestazione nel suolo italiano. Il concerto di domenica 5 giugno si svolgerà in diretta da uno studio di registrazione di Roma. Sarà possibile seguirlo in contemporanea sul sito ufficiale del Governo del Regno Unito e online sui canali della manifestazione. La band della Sabina si esibirà al completo con tutti i 18 membri dell’orchestra e insieme alla cantante Natasha Maimone. Il concerto a “Tutto Swing” farà rivivere le atmosfere magiche dell’epoca giovanile della Sovrana di Inghilterra. Il programma sarà composto da musiche di quel periodo, con brani dell’epoca che hanno fatto la storia dello Swing.

Saranno suonate le note e le musiche di "In the Mood" di Joe Garland, seguirà "Sing, Sing, Sing" di Louis Prima, poi "Stompin’ at the Savoy" di Benny Goodman ma anche "Moonlight Serenade" del grande Glenn Miller, naturalmente queste sono solo un parte dello spettacolo. La notizia dell’esibizione dell’orchestrata italiana per il Giubileo di Paltino ha fatto subito il giro di tutto il Regno Unito e la curiosità di conoscere le origini e le musiche della band di Monterotondo si è concretizzata con moltissimi messaggi e apprezzamenti positivi arrivati sui canali social della Smile Orchestra.

La scelta della band italiana non poteva passare inosservata ai media inglesi e la redazione della BBC ospiterà la band il giorno successivo, il 6 giungo per una intervista e conoscere la loro storia musicale e le loro origini. Insomma per la formazione musicale di Monterotondo un grande successo internazionale, ma il direttore Catalin Montanaro resta sempre umile: «Siamo onorati – dice l’ingegnere - di partecipare rappresentando l’Italia al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II del Regno Unito. Questo evento molto sentito, vuole anche essere un contributo per rafforzare i rapporti di amicizia tra l’Italia e il Regno Unito come solo la musica riesce a fare». Una band di 18 musicisti e una cantante nata solo nel 2016 con un repertorio Swing anni 40, interpretando composizioni dei suoi grandi maestri americani come Glenn Miller, Benny Goodman e Duke Ellingoton. Un’orchestra del sorriso che non si è rassegnata all’epidemia del Covid e nel periodo del lockdown è rimasta attiva sui suoi canali social, entrando con la loro musica nei cuori della gente.