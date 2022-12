Re Carlo, come si svolgerà l'incoronazione di Re Carlo: almeno 2.000 invitati a Westminster

Un'opportunità per il Paese. Sembra proprio che l'incoronazione di Re Carlo non sarà in tono minore, così come era stato annunciato, ma si prevede, invece, una cerimonia con grande sfarzo. Il governo inglese e The king, infatti, secondo quanto riferiscono dei report interni, ritengono che l'incoronazione possa rappresentare una occasione per pomuovere il Regno Unito.

Lista di invitati ridotta

L'idea di un evento “più modesto” era legata principalmente al fatto che in Uk c'è una forte crisi economica, ma probabilmente anche di immagine. Da qui l'esigenza di autopromuoversi. E mentre si parla ancora di una lista di invitati molto ridotta: soltanto 2.000 contro gli 8.000 che si erano accalcati nell'Abbazia di Westminster per l'incoronazione del 1953, il Palazzo e i politici sarebbero desiderosi di sfruttare l'occasione per mettersi in mostra il Paese. L'incoronazione del re sarà un modo per «mostrare al mondo il meglio del Regno Unito», ha spiegato l'ufficiodi gabinetto in questi giorni.

Chi sarà presente e chi non verrà

I piani per la cerimonia di maggio sono stati valutati durante l'ultima riunione del 2022 presieduta da Rishi Sunak. Il portavoce ufficiale del primo ministro ha dichiarato: «Il Palazzo sta organizzando un programma molto ampio. Ci vorrà una pianificazione significativa. Ci aspettiamo un numero enorme di capi di stato stranieri, dignitari internazionali e ovviamente ci sarà anche un grosso coinvolgimento pubblico. Saranno al lavoro - è stato ancora spiegato - «le forze di polizia e tutti i Dipartimenti governativi». Ad aggiornare sui lavori in vista dell'incoronazione del 6 maggio i vertici di governo sono il cancelliere del Ducato di Lancaster Oliver Dowden e il segretario alla Cultura Michelle Donelan. Mentre il Telegraph ha riferito che sia il Palazzo che i politici hanno avuto modo di vedere quanto sia stato coinvolto il mondo intero e tutte le istituzioni internazionali per il funerale della Regina. E' stato, quindi, valutato che un'incoronazione in toni minori avrebbe potuto dare una impressione sbagliata al mondo sul Paese e che, quindi, gli unici “tagli” saranno quelli considerati non strettamente necessari.

Il soft power della monarchia

Lord Roberts di Belgravia, storico e giornalista televisivo, ha dichiarato al Telegraph : «Temevamo che dopo il funerale della regina nessuno si sarebbe accorto di noi per un po' di tempo, ma non è vero. A maggio avremo l'attenzione del mondo. I politici sono anche d'accordo sul fatto che un'incoronazione di alto profilo sarà positiva per l'immagine globale del Regno Unito. La monarchia - ha aggiunto - esercita un grande soft power, che è come avere una portaerei quando si tratta di relazioni internazionali». Gli inglesi potranno anche festeggiare con i pub che rimarranno aperti fino alle prime ore del mattino per tre giorni di fila. Il ministro dell'Interno Suella Braverman ha annunciato l'intenzione di estendere l'orario di licenza dalle 23:00 all'01:00 in pub, club e bar durante il fine settimana festivo. L'estensione di due ore dell'orario di apertura si applicherà da venerdì 5 maggio a domenica 7 maggio in Inghilterra e Galles.