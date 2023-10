Rave Israele, «Nascosto 8 ore in un cespuglio, così mi sono salvato la vita»

Giovedì 12 Ottobre 2023, 12:38

(LaPresse) Non si ha ancora un bilancio ufficiale del massacro avvenuto al Nova Music Festival, il rave party nel deserto israeliano teatro dell'attacco di Hamas, ma emergono dettagli sempre più cruenti di quelle drammatiche ore. Un eccidio che sta venendo ricostruito grazie alle testimonianze dei sopravvissuti e alle immagini girate dagli stessi e poi postate sui social. Tra le tante storie c'è quella di Guy Danon, un 27enne di Lod che era al festival per festeggiare il suo 27° compleanno assieme a degli amici, e che si è nascosto per otto ore in un cespuglio per sfuggire alla furia omicida dei terroristi di Hamas. Il giovane ha pubblicato sui social un video di quei momenti in cui, terrorizzato, si nasconde dentro un cespuglio. "Ho pensato di morire", ha raccontato Danon alla Cnn.