Putin: «Non c'è motivo per usare armi nucleari. In Ucraina raggiungeremo la vittoria, è chiaro»

Il mondo occidentale «vuole mantenere un ruolo egemone, che gli sta sfuggendo». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in apertura del suo discorso alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. «L'apparato militare russo ha bisogno di un rapido rinnovamento tecnologico», ha aggiunto rimarcando che la Russia «rimane uno dei principali attori del commercio mondiale, nonostante tutti gli ostacoli e le sanzioni illegittime», ha continuato Putin. Lo zar ha detto poi di supporre che non si arriverà mai all'utilizzo di armi nucleari. «Io parto dal presupposto che il mondo non arriverà mai a questo punto», ha chiosato. La fornitura di missili agli avversari dei Paesi occidentali da parte della Russia non è imminente, ha affermato poi Putin riservando tuttavia a Mosca il diritto di farlo come risposta ai bombardamenti di Kiev contro il territorio russo con armi fornite dall'Occidente. «Qualcuno dice che tutte le guerre finiscono con un accordo che può essere una vittoria militare o una sconfitta. Noi vogliamo raggiungere la vittoria e la raggiungeremo, è chiaro», ha detto poi Putin parlando del conflitto.

L'intervento

Dal podio del Forum economico di San Pietroburgo, Putin anticipa anche l'introduzione di misure importanti per incoraggiare le aziende ad entrare nel mercato azionario russo. «Servono ulteriori passi per stimolare l'ingresso delle aziende in borsa», ha affermato.