Re Carlo III, in alta uniforme e lacrime, e la Regina Camilla, i paracadutisti inglesi che si calano sulla spiaggia di Omaha, i nipoti e le nipoti dei 9388 caduti americani dello sbarco in Normandia accoccolati sul terriccio davanti alle croci di marmo bianche o alle Stelle di Davide, i 180 veterani carichi di storie, medaglie e fotografie appuntate al petto, sulle sedie a rotelle nelle prime file per le ferite di guerra o gli acciacchi di una lunga vita. Le parole del presidente Biden, ultimo inquilino della Casa Bianca a celebrare quel giorno in cui era già nato, che risuonano sulle spiagge normanne («La lotta tra la dittatura e la libertà non è finita, l’isolazionismo non è la risposta») e il principe William che stringe la mano al centenario canadese Richard Rohmer, primatista di decorazioni militari. E, ancora, il siparietto dei parà britannici costretti a mostrare il passaporto ai doganieri francesi che hanno allestito un posto di frontiera a bordo del campo d’atterraggio, esperienza mai vissuta prima dagli incursori di Sua Maestà. Anche questo è il D-Day. Lo spettacolo della storia che ritorna.

Dall’altra parte della Manica, le vele inglesi che si dispongono a cerchio e gettano fiori in acqua, in memoria dei morti annegati. Eppure, nulla di tutto ciò riesce a eguagliare la forza di una notizia che non ha bisogno di scene spettacolari, è soltanto un nome e un volto. Quello di Robert Persichitti, nei cui occhi era rimasta scolpita per decenni l’immagine dell’alzabandiera di Iwo Jima, lui ultimo testimone dell’immagine più iconica della Seconda guerra mondiale, non nel Mare del Nord ma nel lontano Pacifico.

Gli arrivi di Macron, Biden, Re Carlo e Sunak all'80esimo dal D-Day

MALORE IN VIAGGIO

Alla vetusta età di 102 anni, Persichitti si era messo in viaggio e stava per raggiungere in nave la Normandia per non mancare alle celebrazioni dell’Ottantesimo, quando improvvisamente ha avuto un malore e neanche il trasporto in elicottero in un ospedale della Germania è servito a salvargli la vita. Forse destino. Marconista sulla nave ammiraglia Uss Eldorado a Okinawa e Guam, era poi stato un brillante maestro di scuola e nel 2015 aveva dato alle stampe un’autobiografia. La sua cardiologa gli è stata vicina, seppure virtualmente, fino alla fine. Sul telefonino gli faceva ascoltare, da Rochester Usa, il suo cantante preferito, Frank Sinatra. Gli italo-americani erano in Normandia come dopo l’11/9, col casco dei vigili del fuoco, nei crateri fumanti delle Torri Gemelle. Agli amici, Robert aveva detto di essere «entusiasta» di andare a celebrare con altri quasi coetanei il D-Day. Il suo nome compare nella Hall of Fame dei Veterani, aggiunto nel 2020. Era sul ponte della sua portaerei quando vide sventolare sul Monte Suribachi la bandiera a stelle e strisce, il 23 febbraio 1945. Nelle scuole di Rochester in cui aveva insegnato, anche da vecchio tornava a raccontare quel momento e tutte le storie che avevano segnato i 15 mesi di servizio in Marina durante la battaglia del Pacifico.

IL GRANDE SCHERMO

Ma c’erano anche, ieri, altri ganci simbolici. Il grande cinema, per esempio. Steven Spielberg e Tom Hanks a rinverdire le emozioni del film “Salvate il soldato Ryan”, tra le più popolari pellicole sull’epopea della Guerra. E poi Joe e Jill Biden al cimitero americano a Colville-sur-Mer.

Ed ecco infine irrompere nella sua sobria tenuta da guerra, in maglia nera come siamo abituati a vederlo nelle dirette social da Kiev, essenziale e senza una medaglia perché le sta guadagnando sul campo proprio ora, il leader ucraino Volodymyr Zelensky, l’incarnazione post-moderna di Winston Churchill. Strappa un’ovazione. L’eroe di oggi nella incompiuta «lotta tra la dittatura e la libertà». E la sua stretta di mano al veterano che gli dice «lei è il salvatore del popolo», a cui Zelensky risponde «no, è lei il nostro eroe», è un passaggio del testimone nella staffetta tra le generazioni.