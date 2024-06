Venerdì 7 Giugno 2024, 08:09

Sembrano chiamarsi tutti Jeff, Anthony, Stan. Sui badge che portano al collo ci sono medaglioni con foto in bianco e nero di ragazzini coi berretti militari. Sono loro a 18, 20 anni, quando sbarcarono su questa enorme spiaggia su cui si allunga la pedana bianca della cerimonia. Sfilano in sedia a rotella, tutti centenari. I grandi del mondo si inchinano davanti agli ultimi testimoni in vita dello Sbarco del 6 giugno 1944.

I GRANDI DEL MONDO

A Omaha Beach, ieri pomeriggio si è riunito l’Occidente in tribuna intorno a Emmanuel Macron, che ha voluto dedicare tre giorni di celebrazioni nazionali a questo ottantesimo anniversario della liberazione dell’Europa del nazismo. Ci sono gli Alleati e i nemici di ieri, l’America di Joe Biden accanto alla Germania di Olaf Scholz, la Gran Bretagna del principe William, il Canada di Justin Trudeau, l’Italia di Sergio Mattarella. Si ricorda un’alba di ottant’anni fa, ma le parole e i pensieri vanno alle guerre e ai pericoli di adesso.

In prima fila, in pantaloni militari e maglione nero, c’è Volodimir Zelensky. È lui l’ospite d’onore. Il presidente ucraino arriva con la moglie ed è un’ovazione. Macron lo abbraccia calorosamente. In serata, a cerimonia conclusa, il presidente annuncia che la Francia fornirà all'Ucraina dei «Mirage 2000-5» (non precisa il numero) e che «da domani lanciamo un programma di formazione per i piloti che saranno pronti entro la fine dell’anno». E non è tutto: il presidente annuncia anche che la Francia formerà «una brigata di 4500 militari ucraini, li equipaggerà e li addestrerà».

Questo significa il famigerato invio sul suolo ucraino di militari francesi? «Non deve esserci tabù - dice il presidente - Non si tratta di andare a formare in una zona di combattimento ma sul suolo sovrano ucraino: nel momento in cui l’Ucraina deve affrontare una sfida, dobbiamo rispondere come abbiamo sempre fatto». A Obama Beach, è un veterano americano a riportare la Storia dalla parte di Zelensky. Si ferma davanti al presidente ucraino dopo aver stretto la mano di Biden, Trudeau e del principe William, e si toglie il cappello: «Sei il salvatore del tuo popolo, prego per te» gli dice. Perfino il busto rigido di Zelensky sembra accusare il colpo, fa una smorfia col viso a metà strada tra un sorriso e un singhiozzo mentre lo abbraccia: «no, siete voi i nostri eroi». Lo scambio è ripreso sul grande schermo, partono gli applausi. La kermesse voluta da Macron, a 72 ore dalle elezioni europee, è emozionante, ma è soprattutto l’occasione per rinsaldare le intenzioni di un’Europa che non avanza sempre all'unisono, mentre l’offensiva della Russia di Putin si intensifica. Segno della Storia che fa presto a capovolgersi, né Putin né nessun rappresentante di Mosca è stato invitato sulla tribuna di Omaha Beach, a celebrare l’inizio della fine della seconda guerra mondiale, che i sovietici pagarono con 27 milioni di morti.

«LA SITUAZIONE DI OGGI È GRAVE»

Al cimitero americano di Colleville-sur-Mer, davanti a un mare di lapidi bianche, Joe Biden pronuncia un discorso guardando ai reduci davanti a lui, ma ben ancorato al presente. «Mai, da quando è finita la seconda guerra mondiale la situazione è stata così grave - dice Biden, davanti a una platea in cui siedono anche Steven Spielberg e il salvatore del suo «soldato Ryan», Tom Hanks - L'isolazionismo non era la risposta 80 anni fa e non è la risposta oggi. Non distoglieremo lo sguardo dall’Ucraina. Se distogliamo lo sguardo, l’Ucraina cadrà sotto il giogo russo. E poi sarà la volta dell’Europa».

«L’Ucraina, ha aggiunto Biden, è stata invasa da un tiranno e noi non possiamo cedere di fronte ai dittatori. Questo non è immaginabile». Biden, che aveva programmato un incontro a margine delle cerimonie con Zelensky, sente il 6 giugno del ‘44 non così lontano: «provammo allora che la libertà è più forte che la tirannia. Abbiamo dimostrato che gli ideali delle nostre democrazie sono più forti che una combinazione di eserciti della tirannia. Dimostrammo l’unità senza crepe degli Alleati. È vicina l’epoca in cui non saranno più tra noi gli ultimi superstiti dello sbarco, ma la memoria non può andare persa, bisogna ricordarsi, essere all'altezza, onorarla». Per il presidente americano, che da domani comincia una visita di stato a Parigi, «conosciamo le forze del male, ci hanno colpito ed esistono ancora. La lotta tra i dittatori e la libertà è senza fine, ne vediamo l’esempio, oggi, in Ucraina. la democrazia è più che mai in pericolo e mai, dalla seconda guerra mondiale la situazione è stata così grave». Domani Biden scenderà gli Champs Elysées con Macron, prima di un ricevimento all’Eliseo. Ieri, al cimitero britannico di Ver-sur-Mer è toccato al re Carlo III (che ha poi lasciato al figlio William e al premier Sunak di presenziare la cerimonia di Obama Beach) celebrare il suo settimo sbarco in Normandia in 40 anni: «Non dimenticherò mai le immagini e i suoni di queste truppe che marciarono sulle nostre spiagge. Dobbiamo continuare ad agire come agirono loro, trasmettere il loro messaggio di coraggio e di resilienza, è la responsabilità della nuova generazione». «Siamo tutti figli dello sbarco» gli farà eco poco dopo Macron mentre alle sue spalle sale la marea di Omaha Beach: «Grazie, grazie, grazie al popolo ucraino, al suo coraggio, al suo gusto per la libertà. Noi ci siamo e non cederemo. Quando ci minaccia l’anestesia o l’amnesia, quando si addormentano le coscienze, è questo slancio che ci guida senza paura; la sua presenza qui, signor presidente dell’Ucraina, è la conferma di tutto ciò» Oggi Zelensky continua il suo periplo diplomatico e sarà ricevuto da Macron all’Eliseo. Sul tavolo, oltre ai Mirage e alla formazione di una brigata annunciata ieri, anche 650 milioni di euro stanziati dalla Francia per sostenere le infrastrutture ucraine.