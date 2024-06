Giappone, nascite ai minimi storici. Ma Tokyo spera che un'app di incontri cambi il trend negativo

In Giappone, il tasso di fertilità è ai minimi storici. E mentre il calo diminuisce sempre di più, il governo intensifica le manovre che incoraggino i giovani a creare la propria famiglia e arriva persino a lanciare un'app di appuntamenti. Ma non solo soluzioni 2.0: la nazione sta ora lanciando nuove agenzie governative per concentrarsi sul problema. Iniziative concrete, quindi, che puntano ad ampliare le strutture per l'assistenza infantile, sussidi per gli alloggi delle famiglie.

I dati

I dati rilasciati negli ultimi giorni dal Minister della Salute, del Lavoro e del Welfare, parlano di una nazione che ha registrato soltanto 727.277 nascite su 123,9 milioni di abitanti. E il numero totale di nascite che una donna ha nel corso della sua vita è sceso da 1,26 a 1,20.

Un trend che avrebbe bisogno di registrare una significativa crescrita, proprio perché affinché la popolazione rimanga stabile è necessario che il tasso sia pari a 2,1. E mentre i decessi continuano a superare le nascite, il Giappone non sembra passarsela meglio nemmeno sul fronte matrimoniale: anche in quest'ambito, il numero è diminuit di 30.000 unità.

E ad essere aumentato è stato il numero dei divorzi.

L'app di incontri del Giappone: «Usatela come primo passo per la caccia al matrimonio»

Nella capitale si sta tentando una strada tutta digitale: entro la fine dell'anno sarà operativa la nuova app di appuntamenti gestita dal governo.

L'app, secondo quanto riportato dal sito web del nuovo sistema, dovrebbe essere usata come «primo passo per tentare di convogliare a nozze». Ma come funzionerà? Più o meno come una classica applicazione d'incontri, ma basato in questo caso sull'intelligenza artificiale. «Sulla base dei tuoi valori e dei valori che cerchi in un partner, che possono essere determinati facendo un test diagnostico, l’intelligenza artificiale ti presenterà una persona compatibile» e successivamente bisogna solo sperare che scatti il match perfetto.