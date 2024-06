Venerdì 7 Giugno 2024, 07:00

Altro che tregua. Sulla Striscia di Gaza piombano ancora bombe e si piangono molte vittime. Insomma, l’operazione israeliana prosegue nonostante da giorni si lavori per un accordo che liberi gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e dia respiro ai palestinesi. Ma se la diplomazia, spinta soprattutto da Joe Biden, spera in un’intesa che si fa ogni ora più lontana, le fiamme del conflitto non si placano. L’ultimo raid, il più letale delle ultime settimane, nella notte di giovedì, quando l’Idf ha colpito la scuola al-Sardi dell’Unrwa a Nuseirat, nel centro della Striscia, provocando decine di morti. Più di 40, secondo le autorità locali, cui si aggiungono circa 70 feriti.

Per Israele, che ha subito rivendicato l’attacco, quello centrato dai missili era un “covo di Hamas” dove sono state prese tutte le precauzioni per evitare una strage di civili. Il portavoce dell'Idf, Peter Lerner, ha spiegato che l'intelligence aveva individuato all’interno dell’istituto dei miliziani che lo usavano come «luogo di sosta per lanciare attacchi contro soldati israeliani», e che lo avevano anche utilizzato per l’assalto del 7 ottobre. E tra i morti del bombardamento non vi sarebbero stati civili. Ma la versione dello Stato ebraico è diversa da quella dell’Unrwa e dei palestinesi. Per Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia Onu, il raid è avvenuto «senza alcun avvertimento» e «attaccare, prendere di mira o utilizzare edifici delle Nazioni Unite per scopi militari rappresenta una palese violazione del diritto internazionale umanitario». Il vertice dell’Unrwa ha detto che le affermazioni sulla presenza di gruppi armati non erano verificabili: ma quello che appare certo è che nella scuola fossero presenti seimila sfollati. E le autorità di Gaza hanno riferito che sarebbero morti anche nove donne e 14 minori.

«UN’INDAGINE»

La comunità internazionale ha auspicato un’indagine indipendente per capire quanto accaduto. Ma a preoccupare è soprattutto il rischio che la tregua diventi ormai utopia. Hamas, che ha condannato il raid di Nuseirat definendolo un «orribile massacro», ieri ha comunicato il suo rifiuto alla proposta israeliana «perché non garantisce un cessate il fuoco definitivo, ma piuttosto temporaneo, e non collega strettamente le tre fasi previste». Nel corso della giornata, dall’Egitto sono arrivati timidi segnali di apertura, con fonti del Cairo che hanno detto di attendersi una risposta dall’organizzazione nei prossimi giorni. Ma secondo il Wall Street Journal, il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ha fatto recapitare un messaggio ai mediatori arabi che nega qualsiasi accordo senza un impegno di Israele per un cessate il fuoco permanente. «Hamas non consegnerà le sue armi né firmerà una proposta che lo richieda», avrebbe detto l’uomo più ricercato dallo Stato ebraico.

L’APPELLO

Una situazione estremamente tesa, in cui il mondo prova ad aumentare il pressing. Ieri, i leader dei Paesi che hanno propri concittadini tenuti in ostaggio (17, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Germania) hanno firmato un appello congiunto per chiedere un accordo immediato. «Fare qualunque compromesso finale sia necessario» si legge nella dichiarazione, «è ora che la guerra finisca e questo accordo è il punto di partenza necessario». Mentre sul fronte giudiziario, la Spagna, dopo avere riconosciuto lo Stato di Palestina, si è unita alla causa avviata dal Sudafrica contro Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia. Per il ministro degli Esteri, Josè Manuel Albares, Madrid ha preso questa decisione per «l’enorme preoccupazione» riguardo le conseguenze del conflitto, anche su scala regionale. E se la mossa del governo Sanchez, applaudita da Hamas, allarga ancora di più il divario tra Spagna e Israele, segnala allo stesso tempo il pericolo di una guerra che non sembra trovare una via d’uscita. Ieri Netanyahu è stato chiaro. Nonostante «su di noi vengano esercitate forti pressioni internazionali», ha detto il primo ministro, «una cosa che posso garantire», e cioè quanto accaduto il 7 ottobre, «non si ripeterà più». Le dichiarazioni di Bibi sono arrivate dopo il raid a Gaza, gli scontri in varie zone della Striscia (ieri tre palestinesi sono stati uccisi tentando di infiltrarsi in Israele dall’area di Rafah), e dopo una nuova giornata di tensione in Cisgiordania. Jenin è stata teatro di nuovi scontri tra Idf e miliziani palestinesi: e secondo le fonti locali, sarebbero tre i combattenti uccisi dalle forze armate dello Stato ebraico.