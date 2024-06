Sabato 8 Giugno 2024, 00:11

Sono giornate più convulse del solito, quelle che precedono il G7, per l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. Spostamenti continui tra Roma e Washington, con tappe frequenti anche in Puglia. Per Jack Markell, nominato da Biden a luglio del 2023, il lavoro si era complicato già nei mesi scorsi, tra i tanti vertici internazionali che si sono svolti da una parte all’altra della penisola. Da Venezia fino a Capri, con il summit dei ministri degli Esteri, chiamati a discutere delle più complicate crisi internazionali che da due anni impegnano le cancellerie internazionali ma purtroppo anche le truppe. Tutti i preparativi, tra lunghe interlocuzioni ministeriali, dossier tecnici e sicurezza, passano anche per gli uffici di Jack Markell. E ora l’attenzione è concentrata sul momento più atteso, con l’arrivo di Joe Biden al vertice di Borgo Egnazia.

Ambasciatore, da quando è arrivato a Roma il quadro geopolitico internazionale si è ulteriormente complicato. Nell’ambito della crisi quale ruolo gli Usa si aspettano che l’Italia eserciti?

«Gli Stati Uniti e l’Italia hanno un forte rapporto come alleati, partner e amici. Come ha affermato il Segretario di stato Blinken a Capri, la partnership tra Usa e Italia è la più stretta di sempre. Lavoriamo insieme su tutte le questioni più critiche dell’agenda globale. Mentre ci avviciniamo al G7 in Puglia, vorrei elogiare l’Italia per la sua leadership, sia nel sostenere l’Ucraina a difendersi dall’aggressione russa, sia per la sua posizione sul conflitto in Medio Oriente».

Tra qualche giorno il G7 in Puglia: quali aspettative ha l’amministrazione Biden sulla guida del governo Meloni?

«Il presidente Biden e il primo ministro Meloni hanno un ottimo rapporto. Gli Stati Uniti sono pronti di continuare la collaborazione sui cambiamenti climatici, la crescita economica, la sicurezza energetica, le sfide migratorie e l’intelligenza artificiale».

Crede che si riuscirà a trovare una soluzione giuridica che consenta il sequestro degli asset russi? Non può diventare un precedente molto rischioso per l’economia mondiale?

«Alla riunione ministeriale delle Finanze del G7 a Stresa, il segretario del Tesoro Yellen ha affrontato questa importante questione con il ministro italiano Giorgetti e gli altri colleghi del G7. In quell'occasione è stata accolto con favore la decisione dell’Ue di destinare i profitti straordinari derivanti dagli asset sovrani russi congelati a beneficio dell’Ucraina. Gli Usa sono pronti a lavorare su opzioni più ambiziose».

La commemorazione dello sbarco in Normandia è stata incentrata sul sostegno all’Ucraina. Per quanto tempo sarà possibile stare al fianco di Kiev?

«Gli Stati Uniti resteranno al fianco del popolo ucraino finché la sua sicurezza, la sua sovranità e la sua autonomia non saranno garantite. Qualsiasi iniziativa per una pace duratura deve basarsi sul rispetto dell’indipendenza, della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. La Russia è l’unico ostacolo alla pace in Ucraina».

Mentre parliamo abbiamo negli occhi le immagini drammatiche che arrivano dal Medio Oriente: crede che si riuscirà davvero a raggiungere l’invocato cessate il fuoco?

«Ribadisco che gli Stati Uniti sostengono un cessate il fuoco. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni riguardo a un’operazione di larga scala su Rafah. Rimaniamo impegnati su una fine duratura del conflitto».

Come si spiega che il premier israeliano Netanyahu appaia sordo agli appelli del presidente Biden sullo stop all’intervento a Rafah?

«Le nostre interlocuzioni con Israele sono in corso. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha riaffermato la necessità che Israele colleghi le sue operazioni militari a una strategia politica che possa garantire la sconfitta di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e un futuro migliore per Gaza. Siamo stati molto chiari sugli aiuti umanitari e anche sulla necessità di una soluzione a due Stati».

Gli Stati Uniti affrontano la campagna elettorale in un momento di crisi internazionale tra i più complessi. In caso di cambio di leadership c’è il rischio di un riposizionamento di Washington, specie nei rapporti con la Russia di Putin?

«Non posso ragionare sull’esito delle elezioni americane. Quello che so è che, indipendentemente da chi vincerà, il rapporto tra Usa e Italia continuerà a essere forte».

Anche l’Ue va al voto: ritiene concreto il rischio di influenze da parte della Russia?

«Le azioni di disinformazione russe sono in corso in tutti i nostri Paesi. Ero a Capri quando il Blinken e Tajani hanno firmato un accordo per estendere la collaborazione nel contrastare la manipolazione dell’informazione. Lavorando a stretto contatto, Usa e Italia possono affrontare la sfida efficacemente».

L’Ue ragiona di difesa comune, come vedono gli Usa l’idea di un esercito europeo?

«Gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto un’Europa forte, unita, libera e in pace. Italia e Usa sono entrambi membri originari della Nato, che da 75 anni garantisce la sicurezza dei nostri Paesi. È l’alleanza difensiva di maggior successo, la più duratura della storia. Questo successo è dovuto al legame tra Europa e Nord America basato su storia, valori e obiettivi condivisi».

Gli Stati Uniti hanno in Italia 6 basi militari: ritiene che sia necessario potenziare il sistema di difesa alla luce delle ripetute minacce da parte del Cremlino?

«Ho avuto il piacere di visitare le comunità italiane che ospitano queste strutture. Siamo grati per tutto ciò che l’Italia fa per ospitare le nostre truppe e le loro famiglie. Apprezziamo il sostegno dell’Italia alla sicurezza in Medio Oriente, nel Mar Rosso e in tutto il mondo. Ma per affrontare queste sfide comuni, tutti i membri della Nato devono impegnare le risorse necessarie per garantire la nostra difesa comune».