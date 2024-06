Piano Nato contro l’invasione russa: passaggi sotterranei, robot e una “Schengen militare”

Corridoi terrestri per trasferire truppe ed equipaggiamenti statunitensi verso ipotetiche linee del fronte sul fianco orientale d’Europa in caso di guerra con la Russia. È il piano che la Nato starebbe mettendo a punto, come rivelato da alcuni funzionari al quotidiano britannico Telegraph.

Piano Nato contro l'invasione, cosa sappiamo

Attualmente lo schema prevede che i soldati americani sbarchino nel porto olandese di Rotterdam e vengano trasportati via treno verso la Polonia attraverso la Germania. Rotte come queste esistono già da decenni e forze armate Usa sono già presenti nel vecchio continente con circa 100 mila unità dislocate principalmente fra Germania, Italia, Inghilterra e Polonia. Ma poiché i porti dell’Europa settentrionale come quelli olandesi, tedeschi e del Baltico sono considerati particolarmente vulnerabili ad attacchi missilistici russi e dal vertice di Vilnius dello scorso anno i leader dei paesi Nato hanno concordato di tenere 300 mila soldati in stato di massima prontezza, negli ultimi cinque anni il Jsec, il comando logistico della Nato, ha analizzato quali altre vie potrebbero essere utilizzate per spostare truppe in maniera diversificata. I nuovi piani allora ampliano il numero di hub volti a convogliare uomini, mezzi e risorse verso est.

Dai porti italiani, le unità statunitensi potrebbero essere trasportate attraverso la Slovenia e la Croazia fino all’Ungheria; analogamente potrebbero spostarsi dai porti turchi e greci attraverso la Bulgaria fino alla Romania. Anche i porti dei Balcani e dei tre paesi scandinavi sarebbero coinvolti.

Guerra Ucraina, tutte le perdite della Russia: dalle navi agli aerei, passando per i dispositivi tecnologici, la situazione

LO SCAMBIO MILITARE

Non solo. Dopo che in un’intervista a Reuters nel novembre scorso, il capo del Jsec, il tenente generale Alexander Sollfrank, ha esortato alla creazione di una “Schengen militare” ovvero un’area di libero passaggio dei soldati che abolisca l’eccessiva burocrazia dovuta alle normative nazionali, il Telegraph precisa che secondo i nuovi disegni, i militari potranno muoversi liberamente senza essere limitati dalle restrizioni locali.

La definizione rapida e preventiva di ulteriori rotte di rifornimento logistico risponde alle necessità securitarie dei tempi attuali. La guerra russo-ucraina ha evidenziato come le arterie terrestri per il trasporto di uomini, mezzi e alimenti rappresentino spesso la linfa che può permettere ai soldati di resistere al fronte. Proprio quelle vie che, nelle profondità del territorio russo, adesso, per veto occidentale, gli ucraini non possono ancora colpire. Retrovie russe che potrebbero presto essere servite dal robot militare più avanzato della Nato, il TheMis.

Dopo una caccia durata due anni e una taglia di due milioni di rubli, Mosca sarebbe riuscita a mettere le mani su uno dei 15 esemplari di droni cingolati prodotti dalla società estone Milrem Robotics e consegnati da Tallinn alle forze ucraine. Facile comprendere perché questo carro armato in miniatura sia stato la prima consegna estera presa di mira dalla Russia. Con sistema d’intelligenza artificiale e trasmissione dei dati in tempo reale, l’automa può svolgere funzioni di ricognizione e combattimento, trasportare feriti, consegnare munizioni, mortai e, con sensori avanzati, sminare i campi. La domanda ora è se e quando gli ingegneri russi riusciranno a schiudere i lucchetti digitali a protezione del cervello elettronico del robot per appropriarsi delle formule tecnologiche occidentali.