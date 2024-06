Venerdì 7 Giugno 2024, 11:51 - Ultimo aggiornamento: 11:55

Non si vedevano volare sulla Svizzera, storicamente neutrale, dal 1991. Per la prima volta dopo 33 anni la Svizzera ha fatto atterrare aerei militari su un tratto di autostrada tra Avenches e Payerne, nella Svizzera francese. L'esercitazione svolta mercoledì, arriva in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza dell'Europa ed è servita a testare la capacità degli aerei da combattimento di improvvisare operazioni militari in posti «insoliti».

Putin, la nuova minaccia di un attacco alla Nato: dai missili agli "alleati" al no alla guerra diretta

L'esercitazione

Trasmessi in diretta dalla televisione svizzera, gli aerei da caccia F/A 18 sono atterrati e decollati su un tratto rurale dell'autostrada A1 tra le città di Avenches e Payerne, nella parte occidentale della Svizzera, che in occasione dell'esercitazione è stato chiuso.

Ad assistere al volo alcuni spettatori e servizi di emergenza che hanno osservato i jet supersonici bimotore atterrare mentre una foschia di calore luccicava sull'asfalto.

«È andata davvero bene», ha detto Alain von Bueren, il primo pilota ad atterrare sull'autostrada, dopo essere sceso dall'aereo di fabbricazione americana, progettato per l'uso sulle portaerei.

Il governo: «Test necessario per difesa da armi a lungo raggio»



Il governo ha riferito la settimana scorsa che l'esercitazione era diventata urgente, perché tutte le risorse dell'aeronautica svizzera erano concentrate solo su tre aeroporti, uno a Payerne, gli altri a Meiringen e ad Emmen, e ciò li rendeva vulnerabili in caso di attacchi nemici con armi a lungo raggio. «Per mitigare il rischio di attacchi con armi a lungo raggio, le forze armate svizzere contano sulla possibilità di smistare le proprie risorse e di dispiegarle da posizioni decentralizzate, possibilmente temporanee» continua la nota.

La prima esercitazione militare dopo oltre trent'anni: si teme la guerra?

L’atterraggio dell’autostrada è stato il primo dal 1991 nella neutrale Svizzera, non a caso in un periodo in cui Putin minaccia di rispondere alla fornitura di armi da parte della Nato all'Ucraina attaccando «siti sensibili dei Paesi che riforniscono l'Ucraina»l.

Alla fine del mese di giugno la Svizzera ospiterà un importante vertice sulla guera in Ucraina e su come porre fine al conflitto, dopo oltre due anni dall'attacco della Russia.