Raù alla bolognese con tappo di sughero, la ricetta di Brooklyn Beckham. È polemica

Un tappo di sughero per cucinare il ragù alla bolognese. È questa la ricetta di Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, che ha condiviso su Instagram. E, ovviamente, ha scatenato le polemiche. Perché ha aggiunto questo "ingrediente"? La spiegazione si trova in alcuni commenti al post. "L'aggiunta del tappo tradizionalmente conferisce una nota terrosa al piatto ", sostiene uno, @Cornwallpasta. "Aiuta a intenerire la carne ", dice un altro. " Sembra che possa (forse) essere utile per cucinare prodotti come il polpo ", prova un terzo internauta. La maggior parte dei commenti prende in giro o incoraggia il giovane, che si filma mentre cucina.

Le polemiche

L'Huffinton Post francesce ha sentito uno chef al riguardo. Secondo lui, è “ un mito abbastanza radicato. Lo faceva mia nonna, per cucinare il polpo. Si diceva che lo rendesse più tenero”, ricorda. Quanto all'efficacia del trucco, lo chef italiano non usa mezzi termini: “È proprio blabla, non cambia proprio niente».

«Il vero parmigiano nel Wisconsin, la carbonara è americana». Così il Financial Times demolisce la cucina italiana

La ricetta

Come indicato su un noto sito di cucina, questa la ricetta più seguita. "Per prima cosa dovremo rosolare da sola la pancetta dolce, poi aggiungere un filo d’olio e far soffriggere per bene un trito di sedano, cipolla e carota. A quel punto si aggiunge la carne, che faremo cuocere per una decina di minuti, sfumando a metà cottura con il vino rosso. Si aggiunge poi la passata di pomodoro, si aggiusta di sale e pepe e si fa cuocere per un’ora e mezza circa. Nella fase finale della cottura verseremo in pentola il latte e lo faremo assorbire mescolando per altri 5-10 minuti".