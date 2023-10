Ragazza licenziata 12 volte da lavori diversi, la disperazione della 23enne: «Usano sempre le solite scuse»

La ricerca di un lavoro può spesso diventare un’esperienza del tutto scoraggiante ed estenuante. I continui rifiuti possono incidere direttamente sulla fiducia in se stessi ed è difficile vedere la luce alla fine del tunnel quando ci si sottopone a tanti colloqui, si fanno test e si finisce per essere scartati. Un'esperienza ancora più traumatica l'ha avuta una giovane ragazza di 23 anni (nome utente su TikTok @elenafuentes99), la cui storia, condivisa sui social, è diventata virale. La giovane è stata infatti licenziata ben 12 volte.

La storia

«Mi arrendo davvero, mi arrendo. In altre parole, mi hanno cacciato. Ho superato il mese di prova e dopo una settimana mi pagano per poter andare via» esordisce nel video, aggiungendo che «Ieri sera mi hanno licenziato, oggi non sono andato a lavorare». A quanto pare, a soli 23 anni, la ragazza ha già lavorato in dodici posti e in tutti questi è stata licenziata con le più disparate scuse: «Mi hanno detto che sono bravissima, che è tutto molto buono, ma una volta mi è stato detto che non avevano più bisogno di personale.

Un'altra volta mi è stato comunicato che la mia posizione era stata già occupata, in un'altra occasione che non avevo comunicato gli straordinari, in un altro posto che non mi adattavo», ha raccontato, disperata, la 23enne. La ragazza ora sostiene di avere una crisi esistenziale e si chiede cosa dovrebbe fare adesso: se cercare un altro lavoro con le conseguenze di ricominciare da capo o provare ad avviare un'attività in proprio.

Il video

Il video ha totalizzato più di 300.000 visualizzazioni e commenti di ogni genere a riguardo: «Io ho 37 anni e ho a malapena fatto 4 lavori. Mi dispiace molto per le persone della tua generazione. Tra l'educazione che hanno ricevuto e quella che ci è rimasta, la realtà lavorativa di oggi getta i giovani in un mondo difficile. Spesso non viene data loro l'opportunità di farsi valere e questo è davvero un peccato», «Apprezza la vita, che ogni battuta d'arresto è un'esperienza di apprendimento».