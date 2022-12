Venerdì 16 Dicembre 2022, 19:40

È gelo tra Unione Europea e Qatar Airways. Dopo lo scandalo che ha coinvolti diversi parlamentari europei l'accordo sul trasporto aereo è a rischio. L'allarme è stato lanciato da Karima Delli, presidente della commissione trasporti del Parlamento che ha negoziato l'accordo. Nella mail, ottenuta da POLITICO, l'eurodeputata francese del gruppo dei Verdi ha avvertito che il Qatar potrebbe aver interferito nelle deliberazioni interne del Parlamento sull'accordo.

Infantino: «La migliore edizione di sempre. Diritti civili? Pensiamo ai tifosi e al calcio». E la Fifa dice no al messaggio di Zelensky nella finale

«Dati i recenti sviluppi, concedere il consenso a questo accordo in questa fase potrebbe essere difficile fino a quando non si stabilirà che le condizioni sono trasparenti e imparziali», ha scritto in una lettera ai coordinatori dei gruppi politici nella sua commissione. Delli ha affermato che la commissione lavorerà con le indagini interne della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola declassificando documenti e dichiarazioni "relativi al Qatar, se richiesti".

Cosa prevede l'accordo

L'accordo "Open Sky" prevede l'accesso illimitato ai cieli europei per Qatar Airways in più fasi a partire dall'inverno 2024/25. Le prime fasi sono già in fase di attuazione. Qatar Airways serve Düsseldorf per la prima volta da alcune settimane.

Le polemiche delle altre compagnie europee

I negoziati sull'aviazione UE-Qatar sono stati pesantemente criticati all'epoca dalle compagnie aeree europee che temevano la concorrenza sleale dei collegamenti aerei di Qatar Airways verso destinazioni in tutta l'Asia, nonché dai diretti concorrenti del Golfo di Qatar Airways, i cui collegamenti con l'Europa rimangono limitati. L'accordo sostituisce una serie di accordi bilaterali ed è stato venduto dai suoi sostenitori come un modo per garantire una concorrenza leale e standard sociali e lavorativi comuni. Tuttavia, è stato condannato da parti del settore dell'aviazione europea. "L' accordo con il Qatar non è né nell'interesse dei dipendenti europei né dell'industria aeronautica europea", ha detto l'anno scorso Maria-Pascaline Murtha, membro del consiglio di amministrazione del sindacato dei piloti tedeschi Vereinigung Cockpit, quando l'accordo è stato firmato.

SCOOP: MEPs intend to review a key air transport agreement that grants Qatar Airways unlimited access to the EU market.



The chair of the Parliament’s transport committee wants to examine whether Qatar unduly influenced the deal.https://t.co/J2orXmeJYZ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 13, 2022

L'ex presidente delle Isole Baleari si è goduto un volo e un soggiorno in un resort pagato da Qatar Airways

L'ex capo dell'esecutivo delle Baleari per il PP, José Ramón Bauzá, come riportato giovedì dal Diario de Mallorca, nel 2020 è stato invitato dalla compagnia aerea a partecipare alla World Aviation Convention (CAPA 2020) ed gli è stato pagato il biglietto per i voli in classe 'business' e il soggiorno di due notti presso l'hotel a cinque stelle Sheraton Grand Doha Resort, con un prezzo che supera i 300€ a notte.