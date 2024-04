Biden: Uniti contro il brutale dittatore Putin, se attaccherà Paese Nato interverremo

(Agenzia Vista) Washington, 24 aprile 2024 "Siamo tutti uniti contro questo brutale dittatore. Se Putin trionfasse in Ucraina, la prossima mossa delle forze russe potrebbe benissimo essere un attacco diretto contro un alleato della NATO. E voi tutti sapete benissimo che la prima cosa che mi viene in mente sarebbe invocare l’articolo cinque del Trattato Nord Atlantico, che dichiara che un attacco a uno è un attacco a tutti. Se Putin attacca l’alleato NATO come sta attaccando oggi l’Ucraina, non abbiamo altra scelta che venire in loro aiuto, proprio come i nostri alleati della NATO sono venuti in nostro aiuto dopo gli attacchi dell’11 settembre. Ecco perché sosteniamo ora l’Ucraina, per impedire a Putin di trascinare gli Stati Uniti in una guerra in Europa in futuro", le parole del Presidente Usa Biden. / Youtube The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev