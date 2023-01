Putin e la guerra in Ucraina: Russia e Bielorussia hanno avviato «esercitazioni aeree congiunte»

La guerra in Ucraina è iniziata da quasi un anno. E così, le forze armate della Russia e quelle della Bielorussia hanno avviato esercitazioni aeree congiunte. Lo ha affermato il ministero della Difesa bielorusso spiegando che le esercitazioni, definite «di natura difensiva», dureranno fino al primo febbraio. Come si legge sull'account Telegram del ministero della Difesa bielorusso, unità delle forze aerospaziali russe sono arrivate negli aeroporti della Bielorussia nella notte. Il piano di Putin, dunque, prosegue inesorabile.

«Oggi è iniziata un'esercitazione di volo tattico congiunta delle unità aeronautiche delle forze armate della Repubblica di Bielorussia e della Federazione Russa, che fanno parte della componente aeronautica del raggruppamento regionale di truppe», si legge in una nota.

«Una suddivisione della 120esima brigata meccanizzata delle guardie separate ha iniziato a svolgere una serie di compiti di addestramento al combattimento», spiega il ministero. «Durante l'esercitazione di volo tattico saranno coinvolti tutti gli aeroporti e i campi di addestramento dell'aeronautica e delle forze di difesa aerea delle forze armate della Bielorussia», ha aggiunto il ministero in una nota.

⚡️Belarusian and Z equipment seen in Brest, Belarus only a few km from the Polish border.



