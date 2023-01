Carcerati russi utilizzati come manodopera per produrre armi: il comunicato del ministero della Difesa britannico

Il ministero della Difesa britannica ha affermato che il settore manifatturiero della difesa della Russia sta probabilmente ricorrendo a carcerati per soddisfare le richieste di produzione delle armi. Sarebbero 250 i prigionieri ingaggiati per soddisfare la domanda del settore armiero.

«Uralvagonzavod (Uvz), il più grande produttore di carri armati della Russia, ha dichiarato ai media locali che avrebbe assunto 250 prigionieri dopo aver incontrato il Servizio penale federale (Fsin)».



La Russia ha una lunga storia di lavoro carcerario e nel 2017 «è stato reintrodotto il lavoro forzato come punizione penale specifica», ha affermato il ministero. Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato: «La popolazione carceraria fornisce una risorsa umana unica ai leader russi da utilizzare a sostegno dell'operazione militare speciale mentre i volontari disponibili continuano a scarseggiare».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2023



