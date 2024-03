Putin sulle elezioni: «Attacchi di Kiev per intimidire le persone, non resteranno impuniti. Respinti 2500 uomini e 35 tank»

Tensione in Russia nel giorno delle elezioni presidenziali. Secondo Mosca, l'Ucraina avrebbe attaccato con un raid un seggio elettorale nel Kherson, con cinque feriti. Immediata la reazione del presidente Vladimir Putin, secondo cui gli attacchi che Kiev sta conducendo contro la Russia sono «mirati a interrompere le votazioni» in corso per le elezioni presidenziali. Ma «questi attacchi del nemico sul territorio della Federazione russa non resteranno impuniti. Nessuno mai riuscirà a intimidire il popolo russo». Che, anzi, «da queste provocazioni uscirà più unito che mai». Accusando le forze armate ucraina di voler «organizzare operazioni armate in Russia», Putin ha aggiunto che «il nemico ha sempre fallito e ha subito numerose perdite». Citato dalla Ria Novosti ha quindi promesso che «a tutte le vittime del nemico sarà fornito sostegno». La Russia, intanto, spiega Putin, «mantiene l'iniziativa nell'operazione militare speciale in Ucraina, raggiungendo gli obiettivi che si era preposta passo dopo passo».

L'attacco di Putin

«Come sapete - ha detto Putin parlando ad una riunione del Consiglio di sicurezza russo - nel nostro Paese sono cominciate le elezioni presidenziali in conformità con la Costituzione russa. Nel tentativo di interrompere il processo elettorale e di intimidire le persone, almeno nelle aree di confine con l'Ucraina, il regime neonazista di Kiev sta cercando di mettere in atto una serie di azioni criminali armate dimostrative». Putin ha riferito di aver chiesto al ministro della Difesa Serghei Shoigu di fare rapporto al Consiglio sulla situazione degli attacchi ucraini nelle regioni di frontiera.

I tank respinti

«Dallo scorso 12 marzo, l'Ucraina ha usato 2.500 uomini, 35 tank e circa 40 blindati da combattimento nel tentativo di entrare nel territorio russo, principalmente con unità operative speciali, mercenari stranieri e forze di supporto ucraine. Ma il nemico non ha avuto successo in nessuna direzione», ha spiegato Putin, spiegando che sono stati tentati diversi attacchi di sabotaggio e terrorismo: quattro verso Belgorod e uno verso Kursk.

Molotov a San Pietroburgo

Una donna ha lanciato una bomba molotov contro un seggio elettorale a San Pietroburgo, in Russia, dove si stanno svolgendo le elezioni presidenziali.

Lo riportano i media locali spiegando che la donna è stata arrestata. Un altro attacco con molotov è stato registrato nella regione siberiana occidentale dell'Okrug autonomo di Khanty-Mansi, dove una donna ha tentato di dar fuoco a un'urna elettorale. Come spiega la commissione elettorale la donna è stata arrestata, l'incendio è stato domato e non si sono registrati danni né vittime. Si tratta di «una novità di queste elezioni», ha spiegato Stanislav Andreychuk del movimento per i diritti degli elettori Golos, segnalando sia l'uso di molotov per causare danni, sia quello di colorante versato nelle urne per ostacolare il voto. «Non è mai accaduto prima e probabilmente è una conseguenza dell'enorme tensione e aggressività che le autorità russe hanno generato nella società e di cui sono direttamente responsabili», ha affermato. Andreychuk ha aggiunto che questo comportamento non è condivisibile perché, «allo stesso modo dei falsificatori delle commissioni, privano gli elettori che hanno già votato del voto espresso». Con una differenza: «chi falsifica nelle commissioni elettorali e nelle amministrazioni resteranno impuniti, loro riceveranno vere e proprie condanne».