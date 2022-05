La portaerei statunitense Truman arriva nel Golfo di Napoli: la prima sosta Usa dopo sei anni

La portaerei americana USS Harry S. Truman al suo arrivo nel Golfo di Napoli per uno scalo programmato in porto. L'unità della Marina Usa ha fatto una tappa lo scorso 23 aprile nel porto di Trieste. A Napoli, nonostante una leggera foschia, la nave è ben visibile: sono in tanti che sul lungomare - all'altezza del Castel dell'Ovo - si sono fermati per fotografarla. Un gruppo di marinai della Truman, del Carrier Air Wing (CVW) 1, del Destroyer Squadron (DESRON) 28, e del Carrier Strike Group (CSG) parteciperanno ad un'attività di pulizia e manutenzione dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere, il secondo in ordine di grandezza dell'Impero Romano, che fu anche teatro delle gesta di Spartaco. Una portaerei della Marina statunitense mancava da Napoli da sei anni. L'Harry S. Truman Carrier Strike Group (HSTCSG) è attualmente in dispiegamento programmato nell'area di operazioni della Sesta Flotta in supporto alla sicurezza e alla stabilità marittima, anche allo scopo di rassicurare Alleati e partner in Europa e Africa.

