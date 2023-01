Putin, svelato il piano del Cremlino. Il Rusi: «Conquistare le centrali nucleare per ricattare l'Ucraina e l'Occidente sull'energia»

Emergono nuovi dettagli sui piani di Putin e della Russia dopo che l'Ucraina è stata invasa. L'obiettivo del Cremlino è quello di utilizzare le centrali nuclerari del Paese guidato da Zelensky. La chiave di tale pianificazione era lo stabilimento di Zaporizhzhia nell'Ucraina meridionale, il più grande d'Europa. Ecco cosa ha svelto il rapporto del Rusi - Royal United Services Institute, dove lavorano un gruppo di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi complessi, specie in campo economico, politico o militare.



Il piano del Cremlino

Vladimir Putin & Co. prevedevano tre usi per gli impianti nucleari ucraini una volta iniziata l'invasione, secondo quanto riferito dal Rusi

In primo luogo, Mosca ha pianificato che gli impianti nucleari ucraini funzionassero come basi per le truppe russe e il loro equipaggiamento, nonché come depositi di munizioni. Gli ufficiali russi dovevano anche istituire posti di comando e controllo all'interno dei locali di tali impianti nucleari.

La seconda funzione prevista dal Cremlino per gli impianti nucleari era quella di ottenere il controllo del sistema energetico ucraino. L'energia nucleare genera oltre il 60% dell'elettricità dell'Ucraina. Pertanto, controllando gli impianti nucleari, Mosca avrebbe influenzato la popolazione e l'economia dell'Ucraina.

Infine, Mosca voleva controllare gli impianti nucleari ucraini in modo da avere una «scusa per ricattare» i Paesi occidentali. Minacciando l'Europa di inquinamento da radiazioni da potenziali incidenti, il Cremlino sperava di scoraggiare l'intervento straniero diretto o indiretto.





Inoltre, per far fronte a qualsiasi provincia ucraina che rifiutasse di cooperare con il governo futuro, i russi avevano ideato una stategia per cui le centrali nucleari erano controllate da militari armati che nel caso lavrebbero tagliato l'elettricità a quelle regioni contrarie.Mosca si è anche avvalsa del «programma nucleare pacifico dell'Ucraina» – un'eredità dell' Unione Sovietica – per accusare Kiev di voler ripristinare il suo programma di armi nucleari e quindi minacciare la Russia. L'Ucraina è rimasta dotata di armi nucleari dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, ma i leader di Kiev , che non avevano la possibilità di utilizzare tali armi o fondi per mantenerle, le hanno abbandonate nel 1994 in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti, Regno Unito , e Russia.



Obiettivo mancato?

Sebbene l'esercito russo non sia riuscito a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi primari di invasione, è riuscito a catturare l'impianto di Zaporizhzhia. Le forze russe controllano ancora l'impianto, ma l'Ucraina ha respinto gli attacchi russi alle altre sue centrali nucleari.

Le milizie russe hanno cercato di catturare l'impianto di Pivdennoukrainsk nel sud dell'Ucraina, ma sono state respinte, anche se l'impianto è stato colpito dal fuoco dell'artiglieria in autunno a poche centinaia di metri dai suoi reattori nucleari. Conferma che arriva anche dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha recentemente stabilito una presenza permanente presso l'impianto di Pivdennoukrainsk, segno di fiducia nella capacità dell'Ucraina di tenere a bada futuri attacchi russi.