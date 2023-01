Pilota ucraino muore per salvare i civili: aveva deviato il suo volo colpito da un caccia russo

Danylo Murashko, pilota dell'aeronautica militare ucraina, è morto durante una missione di combattimento nel distretto di Kramatorsk, nella regione di Donetsk, il 27 gennaio. Un caccia russo aveva colpito il suo aereo e il pilota ucraino, una volta capito che non c'era più scampo per lui, ha deciso di modificare la traiettoria del suo volo per non schiantarsi nelle case dei civili. Post-morte ha ricevuto il più alto riconoscimento per il suo eroismo.

Chi era Danylo Murashko

Danylo Hennadiiovych Murashko è nato il 10 agosto del 1998, era il comandante di uno squadrone dell'aviazione con cui ha effettuato 141 missioni di combattimento dall'inizio dell'invasione russa.

Secondo i suoi compagni, mentre operava in difficili condizioni contro la difesa antiaerea russa, fornita di aerei da combattimento, ha distrutto circa 70 carri armati, più di 80 veicoli a motore, circa 30 autocisterne con materiali combustibili e petroliferi e circa 600 veicoli russi del personale militare. Grazie alle sue abili azioni, il pilota ha evitato molte volte attacchi aerei e missilistici russi.

Per i suoi eccezionali risultati nella lotta con l'esercito russo, Danylo è stato insignito dell'Ordine di 3a classe di Bohdan Khmelnitskyy, il più alto riconoscimento militare ucraino.







L'ultima missione

L'aereo di Danylo è stato colpito da un caccia russo il 27 gennaio mentre stava svolgendo una missione di combattimento. Il comunicato per il riconoscimento ricevuto recita che: «Avendo visto l'insediamento di Shabelivka vicino, il pilota ha cercato di allontanare l'aereo dalle aree residenziali fino all'ultimo momento, nonostante la bassa quota di volo. Per questo motivo, ha perso quota ancora di più e, non potendo espellere in sicurezza, è morto da eroe poco distante dagli edifici dei residenti civili. Per il coraggio personale e il coraggio dimostrato nella difesa degli interessi statali, rafforzando la capacità di difesa e la sicurezza dell'Ucraina, il comando della sua unità militare ha suggerito che il maggiore Danylo Murashko fosse insignito del titolo di Eroe dell'Ucraina post-mortem».

U.S. President Joe Biden says the United States will not provide F-16 jets to Ukraine. — Idrees Ali (@idreesali114) January 30, 2023



Il saluto sui social

Su Facebook il post del profilo «299a brigata dell'aviazione tattica intitolata al tenente generale Vasyl Nikiforov»

per omaggiare il pilota scomparso: «Il 30 gennaio abbiamo trascorso l'ultimo volo del devoto figlio dell'Ucraina e uno dei migliori ufficiali della nostra brigata, il comandante dello squadrone aviazione maggiore Murashko Danil Gennadyevich. Dal primo giorno dell'aggressione armata su vasta scala della Federazione Russa, l'ufficiale ha svolto con coscienza e coraggiosamente tutti i compiti di combattimento, mostrando eroica devozione alla causa militare, patriottismo e servizio impeccabile al popolo ucraino, è stato un devoto compagno e un brillante esempio per i soldati di la nostra unità. Dal 24 febbraio 2022 al 27 gennaio 2023 ha fatto 141 partenze da combattimento. In difficili condizioni di combattimento, gli antiaerei e caccia nemici hanno distrutto circa 70 unità di equipaggiamento blindato, più di 80 veicoli, circa 30 petroliere di carburante e materiali lubrificanti, circa 600 persone della forza vitale del nemico. Grazie alle sue abili azioni, ha ripetutamente ritirato l'equipaggiamento dell'aviazione da sotto gli attacchi missilistici del nemico. Per i risultati eccezionali nella lotta contro il nemico, ho assegnato gli ordini di Bogdan Khmelnytsky tutti e tre i gradi. Durante una missione di combattimento nel magazzino della coppia il 27 gennaio 2023, è stato attaccato da un caccia nemico. Vedendo l'insediamento di Shabelkivka vicino, il pilota nonostante la bassa altezza di volo ha cercato di allontanare l'aereo dagli edifici residenziali fino all'ultimo secondo. A causa di questo, ha perso la sua altezza, non ha potuto catapultuvat ʹ in sicurezza ed è morto nella morte dell'eroe. Per il coraggio personale e il coraggio dimostrati in difesa degli interessi dello stato, rafforzando la difesa e la sicurezza dell'Ucraina, il maggiore Murashko Danilo Gennadyevich dal comando dell'unità militare si è presentato per ricevere il titolo di Eroe dell'Ucraina (mortalmente)»