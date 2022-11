Ucraina, a Kiev salta il piano di emergenza per l'elettricità. Al via evacuazione di Kherson per l'inverno

(Teleborsa) - A Kiev oggi sono stati applicatidi emergenza a causa dell'elevato consumo di corrente dovuto in particolar modo al. Lo ha comunicato l'operatore elettrico ucrainospecificando che i programmi sull'orario delle interruzioni dell'elettricità nella capitale e nella regione di Kiev saranno sospesi "fino a quando la situazione non si sarà stabilizzata". L'amministrazione ha spiegato che "attualmente, il consumo diè aumentato in modo significativo nella regione di Kiev. Al fine di evitare incidenti di massa, ci sono interruzioni di emergenza", ha riportato la stazione televisiva internet loca Espreso tv.Nel frattempo lehanno avviato l'deidalle aree recentemente liberate della regione die dalla vicina provincia di. Il timore è che i danni alle infrastrutture siano troppo gravi perché le persone possano sopportare il prossimo inverno. Ai residenti delle due regioni meridionali, bombardate costantemente negli ultimi mesi, è stato consigliato di trasferirsi in aree più sicure nelle parti centrali e occidentali del Paese, ha affermato la vice primo ministro ucraina. Il governo fornirà "trasporto, alloggio e cure mediche", ha aggiunto Vereshchuk. In queste stesse ore il vicepresidente del consiglio regionale di Kherson,, ha fatto sapere che l'esercito russo sta bombardando la città, colpendo infrastrutture civili. "Ci sono feriti tra la popolazione", ha aggiunto Sobolevsky.Il Cremlino, attraverso il portavoce, ha dichiarato di "voler raggiungere i suoi obiettivi", e che "li raggiungerà" ma ha precisato che il fine dell'operazione militare russa, non è provocare un cambio di regime in Ucraina.Nuovo appello del presidente ucrainoin collegamento video alla 68esima sessione annuale dell'della, in corso a Madrid. L'Ucraina – ha dichiato – ha bisogno di "in quantità e di qualità sufficienti", oltre che "nuovi pacchetti di sanzioni" e "sostegno finanziario", per evitare che "la Russia commetta nuovi atti terroristici". "Mi piacerebbe che i vostri Parlamenti riconoscano la Russia come uno stato terroristico", ha aggiunto Zelensky, che ha anche chiesto ai "terroristi russi" di "mettere fine" ad azioni "pericolose" e "sabotaggi" nei pressi di impianti nucleari.