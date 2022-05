Putin ruba il grano ucraino e distrugge le scorte. Londra pronta a schierare la Royal Navy nel Mar Nero

La nuova arma di Putin è alimentare, cercando di provocare una vera e propria emergenza. E l'impatto si sente non solo sull'Ucraina ma in Africa e Asia: «Non abbiamo dubbi che le truppe russe rubano il grano ucraino o distruggono le scorte, si cono varie prove. Non possiamo dire cosa possiamo e vogliamo fare per contrastare la situazione perché è in corso una guerra ma sono in corso discussioni su come intervenire una volta che le navi hanno lasciato i porti». Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue. «Bisogna sollevare la questione a libello globale e lo stiamo facendo, l'Egitto si è rifiutato di accettare grano rubato dall'Ucraina».

Kuleba: non comprate il grano rubato

«I ladri russi rubano il grano ucraino, lo caricano sulle navi, passano dal Bosforo e cercano di venderlo all'estero. Invito tutti gli Stati a rimanere vigili e a rifiutare qualsiasi proposta di questo tipo. Non comprate il grano rubato. Non diventate complici dei crimini russi. Il furto non ha mai portato fortuna a nessuno». Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

Le foto satellitari Maxar

Gli occupanti consegnano il grano rubato in Ucraina alla Crimea annessa e lo portano fuori da Sebastopoli. Le fotografie di Maxar Technologies del 19 e 21 maggio mostrano le navi da carico secco Matros Pozynich e Matros Koshka, presumibilmente ormeggiate vicino a silos per il grano, dove il grano viene scaricato da un nastro trasportatore in una stiva aperta.

La Royal Navy per scortare i mercantili

La Gran Bretagna sta discutendo con gli alleati della possibilità di inviare la Royal Navy nel Mar Nero per proteggere i mercantili che trasportano grano ucraino. È quanto si legge sul Times di Londra, secondo cui si potrebbe formare una sorta di «coalizione dei volenterosi» al fine di forzare il blocco navale russo e tentare di risolvere la conseguente crisi delle forniture alimentari a livello mondiale. L'idea sarebbe quella di creare dei corridoi per proteggere il passaggio dei mercantili. Di questa possibilità Gabrielius Landsbergis, il ministro degli Esteri lituano, ha discusso con l'omologa britannica Liz Truss: la coalizione potrebbe includere alcuni Paesi Nato e altri che dipendono dalle forniture di grano ucraine.

Duda: dobbiamo assicurare consegna cereali

La comunità internazionale deve assicurare le esportazioni di cereali dal'Ucraina, «altrimenti ci sarà una enorme crisi in Nord Africa» che rischia di trasformarsi in una nuova ondata di instabilità sociale e politica. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda durante un panel del Forum economico mondiale, spiegando che gli sforzi devono consentire le spedizioni attraverso i porti accessibili all'Ucraina: Odessa, che fronteggia difficoltà a causa della presenza della flotta russa nel Mar Nero, ma anche Costanza in Romania o soluzioni alternative in Lituania. Duda ha anche ribadito il «pieno sostegno» della Polonia alla richiesta dell'Ucraina di entrare nell'Unione europea.