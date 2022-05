Lunedì 23 Maggio 2022, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 21:07

Non era come ci si aspettava. I missili ipersonici che la Russia sta utilizzando nella guerra in Ucraina sono un flop, non stanno funzionando come si prevedeva. I russi hanno «avuto problemi per quanto riguarda la precisione», ha detto il capo del Comando Nord degli Stati Uniti, il Gen. dell'Aeronautica Glen VanHerck, davanti alla sottocommissione per le forze strategiche del Senato che si è riunita mercoledì scorso.

Flop missili ipersonici russi, colpiti i civili

Finora in Ucraina c'è stato il più grande impiego di sistemi missilistici dalla Seconda Guerra Mondiale. Ne sono stati lanciati 1.500 di missili ad alta tecnologia da Putin dall'inizio dell'invasione del 24 febbraio. Ma non hanno colpito il bersaglio. Hanno però centrato qualcosa di diverso: ovvero i civili ucraini, secondo quanto riportato da John Plumb, assistente del segretario alla Difesa per la politica spaziale degli Stati Uniti.

Russia, come è cambiata la vita dall'inizio della guerra? Niente internet né carte di credito, e poi i negozi chiusi

La risposta degli Stati Uniti

Per quanto riguarda le minacce ipersoniche, il senatore Angus King (I-Maine), presidente della sottocommissione, ha dichiarato durante l'audizione di volere «un senso di urgenza» da parte del Pentagono su ciò che sta facendo in questo settore. Hill ha detto: «Non stiamo partendo da zero». E poi ha aggiunto che il bilancio di quest'anno richiede fondi di investimento per il Glide Phase Interceptor per affrontare la minaccia di Cina e Russia.