Partorisce e il fidanzato la sorprende: «Qualcosa che non mi sarei mai aspettata»

I medici hanno detto che non accadeva da 18 anni nel loro ospedale. Dove un ragazzo, dopo che la compagna ha partorito, le ha fatto la proposta di matrimonio. Ha approfittato del momento per chiedere alla sua compagna di sposarlo dopo la nascita del suo bambino e tutto è stato ripreso. Il video, presente su TikTok nel profilo @mattiastefany è diventato virale.

Il video

«È nata nostra figlia e il mio compagno aveva preparato qualcosa che non mi sarei mai aspettata», esordisce raccontando la madre nel video mentre mostra le prime immagini del suo neonato ancora in ospedale e poco dopo il parto. Non appena il suo bambino le viene dato per la prima volta, il suo compagno le chiede se vuole sposarla e tira fuori l'anello. Lei dice di sì e si lascia mettere un anello al dito, mentre con l'altra mano tiene il piccolo.

I commenti

"Penso di essermi emozionato di più", "Non posso credere che lei non abbia pianto e io l'ho fatto", "Penso che non fosse il momento giusto”, “dovevo farlo prima”, “Ma che emozione”, “qui da spettatore sono più emozionato che da protagonista”, “Signore, ricordati del tuo guerriero” sono i commenti con più like. Nel frattempo, la madre e neofidanzata ha indicato sul suo account TikTok che "i medici hanno detto che erano passati 18 anni dall'ultima volta che un uomo ha proposto a sua moglie il giorno in cui è nato il loro bambino".