Principe Filippo come sta? Controlli al cuore, trasferito in un altro ospedale: ore d'ansia a Londra

Continuano a preoccupare le condizioni di salute del Principe Filippo. Il 99enne consorte della regina Elisabetta II è stato trasferito in un altro ospedale di Londra, il St. Bartholomew's Hospital. Qui sarà sottoposto a esami cardiaci per una «condizione pre esistente», secondo quanto riportato da Buckingham Palace. Il duca di Edimburgo si trovava da due settimane in una clinica per un'infezione.

Il trasferimento a un'altra struttura si è reso necessario anche per un altro motivo. L'ospedale dove è stato trasportato, il St. Bartholomew, è più attrezzato rispetto al King Edward VIII, dove l'anziano principe risiedeva. «I medici continuano a trattarlo per un'infezione, oltre che a esaminarlo e a tenerlo sotto osservazione per una preesistente condizione cardiaca. Il Duca resta in condizioni confortevoli e risponde alla terapia, ma si prevede che rimarrà in ospedale almeno sino alla fine della settimana».

