Come sta il Principe Filippo? Dopo 2 settimane di ricovero Carlo "convocato" in ospedale

Il principe Filippo, 99 anni, ha chiesto la presenza del principe Carlo in ospedale, per discutere del futuro della famiglia reale. Lo ha rivelato al Daily Mail l'ex portavoce della regina Elisabetta, Dickie Arbiter, il quale ha precisato che il duca di Edimburgo ha chiesto la presenza di suo figlio all'ospedale londinese King Edward VII, lo scorso weekend.

Arbiter, che è stato al servizio di Sua Maestà dal 1988 al 2000, ha ipotizzato che Filippo sua preoccupato per il futuro della famiglia reale. Il regno è ancora scosso dal "gran rifiuto" di Meghan e Harry, che si sono ormai stabiliti in America, e hanno rinunciato alle loro prerogative. Il prossimo 7 marzo sarà trasmessa l'intervista esclusiva di Oprah Winfrey, 90 minuti molto anticipati nelle settimane scorse, ma che faranno certamente discutere - e che le emittenti britanniche si stanno contendendo per poter ritrasmettere.

Carlo, uscendo dall'ospedale, ha detto di avere trovato il padre "bene" e di ritenerlo in "ottime mani".

Filippo in ospedale da due settimane

Filippo è ricoverato da due settimane - il suo periodo in ospedale più lungo di sempre - mentre i medici continuano i curarlo per un'infezione (non da coronavirus), e lo trattengono per precauzione, vista la sua età. Il principe si era recato nella clinica privata senza l'aiuto di infermieri o ambulanze. Secondo Buckingham Palace, le sue condizioni sarebbero "stazionarie": Filippo starebbe rispondendo bene alla terapia. Sia il duca di Edimburgo che la regina Elisabetta, 94 anni, sono statai vaccinati per il covid-19. La regina ha fatto appello ai suoi sudditi perché tutti siano immunizzati.

Il principe Harry rivela la ragione del suo addio: «La stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale»



La coppia reale ha celebrato a novembre il 73esimo anniversario di nozze e ha scelto di trascorrere il lockdown al castello di Windsor con uno staff ridotto.

