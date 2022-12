Preservativi gratis in Francia per i ragazzi dai 18 ai 25 anni dal 2023. Macron: «È una piccola rivoluzione»

Preservativi gratis Francia a partire dal primo gennaio 2023 per tutti i ragazzi dai 18 ai 25 anni. La decisione è stata annunciata dal presidente Emmanuel Macron: «In farmacia il preservativo sarà gratuito per i giovani della fascia 18-25 anni dal 1° gennaio. È una piccola rivoluzione nella prevenzione», ha detto il leader di Parigi, in occasione di un ciclo del cosiddetto Consiglio Nazionale della Rifondazione (Cnr), consacrato alla salute dei giovani a Fontaine-le-Comte, vicino Poitiers. A settembre 2021 il governo aveva annunciato la contraccezione gratuita per le donne fino a 25 anni e non più solo per le minorenni.