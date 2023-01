Porta di emergenza si apre durante il decollo, panico sul volo della British Airways

Il Boeing 777 della British Airways (B.a) doveva decollare questa mattina per Lagos, in Nigeria, ma un contrattempo ha bloccato la partenza. Quando l'aereo ha iniziato la procedura di decollo, il volo è stato costretto a fermarsi quando la porta scorrevole di emergenza si è aperta sulla pista.



Tutti i passeggeri sono stati quindi fatti scendere dall'aereo secondo quanto riportato dalla compagnia aerea. Le immagini condivise sui social media mostrano l'aereo fermo sulla pista con lo scivolo aperto. Un'autopompa è visibile sull'asfalto insieme ad altri mezzi dei servizi di emergenza.

A British Airways Boeing 777-200ER (G-VIIK) was pushing back whilst the emergency slide had opened



B.a ha affermato che l'incidente è stato presto risolto e che i passeggeri sono stati rimossi in sicurezza. All'inizio i dubbi non erano pochi per quanto riguardava la partenza: lo staff aveva dichiarato che ci sarebbero volute diverse ore affinchè l'aereo potesse ripartire in sicurezza. Un portavoce della B.a ha poi dichiarato: «L'aereo è tornato in piedi e i clienti sono sbarcati normalmente».

«Ci siamo scusati con i clienti per l'inconveniente causato, abbiamo fornito loro buoni ristoro e abbiamo organizzato un aereo sostitutivo in modo che possano continuare il viaggio come previsto».