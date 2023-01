Aereo Ita urta jet Delta sulla pista del JFK di New York: secondo incidente dal giugno 2022. La compagnia italiana: «Massima collaborazione»

Urto fra un Airbus di Ita e un Borbardier sulle piste di raccordo dell'aeroporto Jfk di New York: il secondo incidente di questo tipo dal giugno scorso che coinvolge un velivolo della compagnia italiana.

La dinamica è stata ricostruita dal sito statunitense You can see ATC (air traffic control) ed è basato anche sulle comunicazioni fra i piloti e la torre di controllo.

L'urto risale alla serata 2 gennaio con il volo operato da Ita (ITA610-AZ610) con un Airbus 330-200 (A332) da Roma a New York. L'aereo, dopo l'atterraggio, stava percorrendo una pista di collegamento quando ha urtato con l'ala destra un Bombardier Endeavor Air Canadair CRJ-900 (CRJ9) atterrato dopo il decollo da Detroit che a sua volta stava percorrendo un raccordo del Jfk. I danni maggiori li ha riportati il Bombardier ai piani di coda, alla deriva e al timone, mentre l'estremità dell'ala destra dell'aereo di Ita, fresco di uscita di fabbrica, è stata tranciata di netto poco dopo la piccola winglet (l'aletta verticale all'estremità). Il velivolo di Ita è appena rientrato in Italia dopo le riparazioni, mentre quello del volo operato da Delta Airlines risulta ancora allo scalo americano per la sostituzione delle parti distrutte nel'impatto.

L'aereo americano si trovava in posizione perpendicalore rispetto a quello italiano che procedeva a velocità maggiore. Quale dei due era era in posizione errata? O lo erano tutti e due? E quali erano state le disposizioni date dai controllori di volo ai piloti? Domande a cui risponderà l'inchiesta già avviata: le conseguenze di questo incidente avrebbero potuto essere ben pià gravi.

A indicare l'aereo italiano (definito "dell'Alitalia") sono stati in diretta i piloti del Bombardier che si sono sporti dai finestrino dopo il forte urto che ha fatto tremare il velivolo.

La nota di Ita

«In merito a quanto accaduto nelle fasi successive all’atterraggio del volo del 2 gennaio 2023 presso l’aeroporto di New York JFK, ITA Airways comunica di aver attivato le procedure interne per ricostruire le circostanze e, qualora ne ricorrano i presupposti, fornirà totale collaborazione con la massima trasparenza alle Autorità preposte. Nel sottolineare come simili episodi di lieve entità si verifichino non di rado specialmente negli aeroporti molto congestionati soprattutto nella movimentazione a terra come, tra gli altri, New York JFK, ITA Airways dichiara di operare sempre nel rispetto di tutti i requisiti di safety dettati dalle autorità competenti. A tal proposito la Compagnia adotta sempre tutte le necessarie misure e procedure per garantire la massima sicurezza dei propri passeggeri, elaborandole e migliorandole continuamente nell’ottica aeronautica di prevenzione, come fatto anche per il volo in questione».

L'urto nel 2022

Il 17 giugno scorso, sempre sulle piste di raccordo dello scalo Jfk di New York, un altro urto fra Airbus 330 di Ita diretto a Roma e un Boeing dell'Air France. Un urto avvenuto tra un aereo fermo e uno in marcia a velocità pedonale: il velivolo italiano riportò, secondo Ita, graffi e ammaccature alla winglet sinistra (l'aletta verticale applicata al termine dell'ala) che venne sostituità dopo l'arrivo a Roma. Sempre secondo Ita, i piloti dell'Airbus non si sono accorti dell'urto e ne sono stati informati durante il volo che si è svolto in sicurezza.