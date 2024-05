Irlanda riconosce lo Stato palestinese. Israele: «Ci saranno gravi conseguenze». Spagna e Norvegia verso la stessa decisione

Alla fine è arrivata l'ufficialità. L'Irlanda ha riconosciuto oggi lo Stato palestinese, con un annuncio del primo ministro irlandese Simon Harris in conferenza stampa. Una decisione che arriva nonostante il richiamo del ministro degli esteri israeliano Israel Katz, e che anticipa quella di Spagna e Norvegia, pronte a fare la stessa mossa il prossimo 28 maggio.

Il riconoscimento

L'Irlanda ha annunciato ufficialmente il riconoscimento di uno Stato palestinese.

L'annuncio è stato fatto dal primo ministro irlandese Simon Harris in conferenza stampa: «Un giorno storico e importante per l'Irlanda e la Palestina». Una decisione che sarà presa anche da Spagna e Norvegia, come già annunciato nelle scorse settimane. Entrambe le nazioni daranno infatti l'annuncio entro il 28 maggio, come riportato dai due premier Pedro Sánchez e Jonas Gahr Store. Ad oggi 140 su 193 Stati membri delle Nazioni Unite riconoscono la Palestina e la Svezia è l'unico Stato dell'Unione Europea ad averlo fatto nel 2014. «È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti. Riconosceremo lo Stato di Palestina per la pace, per coerenza e per la giustizia», ha detto il premier spagnolo nelle dichiarazioni rilanciate dai media. «Voglio chiarire una cosa, questo riconoscimento non è contro nessuno, non è contro il popolo di Israele, un popolo che apprezziamo. E tanto meno contro gli ebrei, la cui storia è legata alla Spagna. Non è nemmeno a favore di Hamas», ha aggiunto poi.

Il richiamo di Israele

Proprio ieri Israele aveva richiamato i propri rappresentanti diplomatici in Irlanda e Norvegia «per consultazioni urgenti». «Invio all'Irlanda e alla Norvegia un messaggio chiaro: Israele non si tirerà indietro davanti a coloro che minano la sua sovranità e mettono in pericolo la sua sicurezza», aveva dichiarato il ministro degli Esteri Israel Katz. «Israele non lascerà passare sotto silenzio, ci saranno altre gravi conseguenze. Se la Spagna realizzerà la sua intenzione di riconoscere uno Stato palestinese, un passo simile sarà fatto contro di essa».

La risposta di Hamas

Hamas ha affermato che la «coraggiosa resistenza palestinese» ha spinto Irlanda, Spagna e Norvegia a riconoscere lo Stato palestinese. «Questi riconoscimenti sono il risultato diretto di questa coraggiosa resistenza e della leggendaria fermezza del popolo palestinese. Crediamo che questo sarà un punto di svolta nella posizione internazionale sulla questione palestinese», ha detto all'Afp Bassem Naim, membro senior dell'ufficio politico di Hamas.