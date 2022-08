Piloti aereo si addormentano durante l'atterraggio e mancano la pista: sospesi da Ethiopian Airlines

Si erano addormentati in volo mancando l'atterraggio ad Addis Abeba. Ora Ethiopian Airlines ha sospeso due suoi piloti protagonisti dell'incidente. «L'equipaggio interessato è stato rimosso dalle operazioni in attesa di ulteriori indagini», annuncia la compagnia di bandiera etiope in un comunicato pubblicato sul proprio sito. «In base all'esito dell'indagine saranno intraprese le opportune azioni correttive. La sicurezza è sempre stata e continuerà ad essere la nostra prima priorità», viene aggiunto.

Due piloti si addormentano in volo e mancano l'atterraggio: svegliati solo dal sistema di allarme

Piloti Ethipian sospesi

«Abbiamo ricevuto un rapporto che indica che il volo Ethiopian numero ET343 in rotta da Khartoum ad Addis Abeba ha perso temporaneamente la comunicazione con il controllo del traffico aereo di Addis Abeba il 15 agosto 2022. Il volo è poi atterrato in sicurezza dopo che la comunicazione è stata ripristinata», scrive la compagnia aerea senza confermare che i due si siano addormentati. Come rivelato da un media specializzato, la potenzialmente tragica leggerezza si era risolta con un'inversione a «u» durata 25 minuti.

L'incidente

I controllori di volo avevano cercato di contattare i piloti subito dopo che il Boeing 737 da 154 posti aveva superato il punto in cui avrebbe dovuto cominciare la discesa, ma invano. A svegliarli era stato solo un allarme del sistema di sicurezza. Tra la capitale sudanese Khartoum e quella della confinante Etiopia ci sono solo due ore di volo. Alex Macheras, un analista del settore aereo, aveva definito l'incidente «profondamente preoccupante»: «L'affaticamento del pilota non è una novità e continua a rappresentare una delle minacce più significative alla sicurezza aerea a livello internazionale», ha scritto su Twitter.