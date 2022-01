Un ultraleggero con a bordo un uomo di 60 anni è caduto in un atterraggio di fortuna in un prato a Monte Compatri, nei pressi di via Prenestina Nuova, subito dopo il decollo. Per fortuna il pilota non ha riportato gravi traumi. È stato aiutato ad uscire dal piccolo velivolo da alcuni passanti, poi dai Vigili del Fuoco di Frascati che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini.

Foto Luciano Sciurba