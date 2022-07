Aereo precipita nel nord della Grecia, palla di fuoco nel buio: il drammatico video dello schianto

Un aereo cargo si è schiantato nel nord della Grecia. A riportare la notizie è l'agenzia di stampa greca Ana, che colloca il disastro nelle vicinanze di Paleochori Kavalas. Ana ha anche riportato alcune dichiarazioni di diversi testimoni oculari che hanno riferito che il velivolo era in fiamme e di aver udito l'esplosione. Su twitter emergono i video della tragedia in cui si vede un palla di fuoco nel buio del cielo schiantarsi al suolo.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Aereo russo si schianta a 200 km da Mosca MONDO Emergenza incendi nell'Europa del Sud IL CASO Aereo militare cinese precipita tra le case TRANI Scontro tra ultraleggeri in Puglia

Il volo merci stava viaggiando fra la Serbia e la Giordania, secondo quanto scrivono i media, e avrebbe chiesto di poter compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto greco di Kavalas, senza però riuscire a raggiungerlo. Secondo l'emittente Ert, si trattava di un aereo Antonov ucraino. Non è ancora chiaro quante persone di equipaggio fossero a bordo e cosa stesse trasportando. I testimoni oculari affermai di aver visto l'aereo precipitare in fiamme.

BREAKING 🇬🇷 : Video footage shows the moment, Ukrainian Antonov plane crashed in Paleochori Kavalas, northern Greece



♦️The pilot had requested for an emergency landing after 3 engines failed.

♦️It was reported that there was no houses in crash spot.#Greece pic.twitter.com/nZ4MRLTir9

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 16, 2022