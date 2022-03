Pierre Zakrzewski e Alexandra Kuvshinova, il cameraman della Fox e la giornalista ucraina morti dopo l'attacco russo a Kiev

Fox News ha riferito che il suo cameraman, Pierre Zakrzewski, è stato ucciso lunedì in Ucraina dopo che il veicolo su cui stava viaggiando è stato colpito. Zakrzewski, spiega la Fox, aveva una lunga esperienza nei teatri di guerra. Il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko ha detto che la vittima era irlandese. Il corrispondente Benjamin Hall, che era con lui, è invece «in gravi condizioni, privo di sensi. Ha subito numerosi interventi chirurgici». Lo dice, in un post su Telegram, il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko. L'uomo, 39 anni, secondo le prime informazioni stava «raccogliendo informazioni vicino Kiev». A perdere la vita, in seguito allo stesso attacco russo, anche la giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova. La guerra in Ucraina dunque, continua anche a colpire i reporter.

«È con grande tristezza che condividiamo la notizia della morte del nostro amato cameraman Pierre Zakrzewski», ha scritto l'amministratore delegato di Fox News Suzanne Scott in una nota ai dipendenti della rete. «Pierre è stato ucciso a Horenka, fuori Kiev, in Ucraina». Zakrzewski era un «fotografo di zone di guerra che ha coperto quasi ogni storia per Fox News, dall'Iraq all'Afghanistan. La sua passione e talento come giornalista non avevano eguali».

🙏’s up for @BenjaminHallFNC wounded reporting on the war in Ukraine - covering a war is dangerous business- please keep all of the crews on the ground - and the people there in your prayers - but today - especially Ben @FoxNews https://t.co/cVzvkjsKdm

— Bret Baier (@BretBaier) March 14, 2022